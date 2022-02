Wer ist der Feind der Deutschen?

Von WOLFGANG HÜBNER | Mit aller Macht und allen Mitteln sollen die Deutschen ein Feindbild haben: Putin und Russland. Bislang war es nicht gelungen, dieses Feindbild bei der Mehrheit der Deutschen erfolgreich zu verankern. Sehr zum Leidwesen bestimmter Kreise und Interessengruppen. Nach den jüngsten Ereignissen im russisch-ukrainischen Konflikt soll es nun aber endlich klappen: Putin und Russland sind unser Feind!

Warten wir ab, ob das gelingt. Gewiss ist schon jetzt: Nichts wäre schädlicher und törichter als das. Denn im Interesse Deutschlands und der Deutschen kann das nicht ht sein. Denn welches Interesse, welchen Vorteil sollten wir auch davon haben, uns in einem Konflikt einseitig parteiisch zu positionieren, der nicht unser Konflikt ist – weder mit Russland noch der Ukraine?

Faktisch hat die russische Führung am Montag ein „Minsker Abkommen“ beendet, das schon längst tot war. Verwunderlich ist eigentlich nur, warum es erst jetzt geschah. Die von der Ukraine abgespaltenen Gebiete sind schon seit Jahren für Kiew verloren, nun sind sie es auch offiziell. Wer sie für die Ukraine zurückerobern will, muss den Krieg gegen die Atommacht Russland wagen. Will das die USA, will das die Nato, will das die Ukraine? Wenn das keiner will, dann muss man sich mit der veränderten Situation abfinden.

Deshalb gibt es für Deutschland und seine derzeitige Regierung keinen vernünftigen Grund, Russland zum Feind zu erklären und sich mit irgendwelchen Maßnahmen und Sanktionen selbst zu schaden. Es gibt nur ein Motiv, das trotzdem zu tun: Aus Vasallentreue gegenüber Washington und der Nato. Die Frage ist nun: Haben die USA, hat die Nato diese Vasallentreue eingefordert? Und mit welcher Begründung, mit welchen Druckmitteln? Oder macht die Scholz-„Ampel“ den Bückling freiwillig – sozusagen im vorausschauenden Vasallengehorsam? Und was wird das Deutschland, was wird das uns Deutschen kosten?

Wenn all diese Fragen geklärt sind, wissen wir, wo unser Feind sitzt, wer tatsächlich unser Feind ist. In Moskau jedenfalls sitzt er nicht!

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.