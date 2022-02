Von PETER BARTELS | Endlich! Roger Köppel war mal wieder bei VIERTEL NACH ACHT … Von der „Front“ in der Ukraine zugeschaltet: Paul Ronzheimer, der größte Kriegstreiber der deutschen Journalisten-Geschichte. Wilhelm Tell versus Rumpelstilzchen …

Die nette Moderatorin Nena Schink hatte Köppel wie eine Art „verlorenen Sohn“ begrüßt: „Keinen haben die BILD-Zuschauer sich so gewünscht wie ihn…“ Und der Schweizer mit dem Opa aus Ostpreußen in der Ahnengalerie legte hinter der eingeblendeten Textzeile („Der Westen ist der wahre Aggressor!“) auch gleich los:

„Ich bin als schweizerischer Friedensengel nach Berlin gekommen … Im Zeichen der friedlichen Koexistenz und des Peace-Zeichens an meinem Revers … Ich ärgere mich über die geschichtsblinde Berichterstattung unserer Medien, über diese tragischen Verhältnisse in der Ukraine“…

Natürlich meint Köppel nicht nur ARD, ZDF, SPIEGEL, SÜDDEUTSCHE, FAZ, sondern auch BILD: „Wir schreiben uns jetzt die Finger wund über die Russen, über den fürchterlichen, angeblichen Teufel Putin. Aber das wichtigste Thema wird überhaupt nicht angesprochen: das sind die kolossalen Fehler, die Dummheiten, die Überheblichkeit und auch die Demütigungen, die der Westen gegenüber Russland gemacht hat“…

Ein tragischer Fehler der NATO …

„Und das finde ich echt tragisch. Wir haben hier eine Chance verpasst … Nach dem Kalten Krieg, als die Kommunisten weggefegt waren, die Russen in die Freiheit entlassen wurden und das Interesse hatten, mit dem Westen zusammenzuarbeiten … Und was machen wir? Nato-Osterweiterung in die ehemaligen von der Sowjetunion, von Russland dominierten Sicherheitsgürtelzonen Warschauer Pakt. Da ist die Nato hinein marschiert und das war ein tragischer Fehler“…

„Und das sage nicht ich – weil mir glaubt ihr sowieso nicht – das hat kein geringerer gesagt als George F. Kennan, einer der legendärsten Diplomaten der US-Historie, ein Architekt der sogenannten Eindämmungspolitik während des Kalten Kriegs. Er hat schon in den 90er-Jahren die Nato-Osterweiterung als tragischen Fehler bezeichnet, als unnötige Demütigung und als den Beginn eines [neuen] Kalten Kriegs“ …

„Die Quittung haben wir jetzt: Man kann Putin vieles vorwerfen … Aber hier muss man auch mal über die Fehler, die Schwächen und die strategische Dummheit des Westens sprechen. Und jetzt […] bin ich natürlich gespannt auf die fulminante Gegenthese … Hier im Saal verbreitet sich schon sibirische Kälte“…

Die kam von der Front: Paul Ronzheimer (37), der seit Wochen in BILD eine Art Sandkasten-Krieg hoch kreischt, den eine offenbar mitleidige Nena Schink vorsorglich (?) in Schutz nimmt: „Für mich ist er noch immer ein ganz großartiger Reporter (er verdient ja auch viel mehr als ich!), der ist uns jetzt zugeschaltet“…

„Geschockt über Roger Köppel“

Ronzheimer, der irgendwie an Rumpelstilzchen erinnert, wie er da finster die Linientreue einfordert (hier im Video ab Min 18:54): „Ich bin sehr geschockt von eurer Diskussion … Auf der einen Seite höre ich, wie ihr über die Fehler, die es (angeblich) in den 90er-Jahren gegeben hätte … Wie man mit Putin hätte umgehen müssen …. Auf der anderen Seite (fragt ihr), was machen wir nun mit den Flüchtlingen? Ich kann nur sagen: Hier in der Ost-Ukraine sind Freunde von mir, die nicht wissen, was morgen mit ihren Freunden ist. Es ist eine Situation, wo die Ukraine komplett alleingelassen ist von dieser Welt“…

„Ich bin schon wirklich geschockt darüber, wenn ich höre wie Roger Köppel sagt, ‚wir wollen nicht in diesen Krieg‘. Natürlich wollen wir nicht in diesen Krieg, aber wer denkt an die Menschen hier vor Ort, an die Ukrainer. Hinter mir das ist der Donbass, das ist die Ost-Ukraine und in wenigen Stunden könnten hier russische Soldaten vor der Türe stehen. Und an die Tür klopfen, mich festnehmen…

Gut, mich würden sie wieder frei lassen, aber meine Freunde (würden sie) festnehmen, weil sie pro-ukrainisch sind, weil sie aus der Sicht Russlands das falsche getan haben … Und hier wird über Kill-List, über Todeslisten gesprochen, über Menschen die festgenommen werden, in Lager gesteckt werden. Das ist die Realität hier und das ist das, was gerade passiert in der Ukraine“ …

Natürlich ist Putin ein abgefeimter Stratege

Köppel: „Die Amerikaner haben kein Interesse, diesen Konflikt zu deeskalieren, aber wir in Europa – und ich bin als Schweizer auch ein Europäer – wir haben ein Interesse daran …. Und das, was Putin will – er will ja auch keinen Krieg führen; mit 150.000 Truppen kannst du nicht einen riesigen Staat erobern, das ist keine Invasionsarmee. Aber man muss immer aufpassen, was sie machen und der Putin ist natürlich ein abgefeimter Stratege“…

Quo vadis „Viertel nach Acht“: Paul Ronzheimer, das rosarote Rumpelstilzchen, ist wochenlang für BILD durch die Ukraine gehüpft, stampfte wie eine Heulsuse mit den Füßchen auf: Morgen kommt der Krieg … Übermorgen ganz bestimmt … Jetzt heulen über Kiew angeblich die Sirenen…

Wochenlang war Roger Köppel, der neutrale Schweizer, für die BILD-Talkshow augenscheinlich gesperrt, dann zwangen ihn die BILD-Leser offenbar wieder ans Mikro …

Nena Schink ist jung, klug und nett – für Putin und die Ukraine wäre die frühere ARD-Russland-Expertin Gabriele Krone-Schmalz viel kenntnisreicher gewesen…

Und der gelernte DDR-Überlebende Ralf Schuler um Längen besser als Mutti Merkels ungelerntes CDU-Ziehsöhnchen und Schwarzgeld-Sammler Philipp Amthor (29); welcher Hirni bei Springer ihn immer wieder wärmstens in den Talk, der längst keine Schlagzeilen mehr macht, holt, weiß Friede Springer allein …

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.