Wo bleiben die „Kein Krieg gegen Russland“-Demonstrationen?

Von LEO | Seit Wochen hetzt uns die Presse in einen Krieg gegen Russland. Eine deutsche Ministerin zeigt sich an der russischen Grenze in Kriegsmontur. Und kein Mensch geht in Deutschland gegen diese neue Kriegsgeilheit unserer Elite auf die Straße. Wollen wir Deutschen uns von unseren Führern wirklich wieder widerstandslos in den nächsten Krieg gegen Russland treiben lassen?

Kein Tag vergeht, ohne dass die Presse deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine fordert. Und in der Politik entpuppen sich ausgerechnet die Grünen als die größten Kriegshetzer. Keine andere Partei schreit derzeit so aggressiv nach Waffen für die Ukraine wie die Grünen. Die Grünen als treueste Bündnispartner der NATO, die Grünen als wichtigste Lobbypartei der deutschen Rüstungsindustrie – man glaubt sich in einer verkehrten Welt.

Diese gemeinsame Kriegshetze von Grünen und Presse ist gefährlich. Denn wir wissen aus Erfahrung: Die Grünen und ihre Presse sind die wahren Machthaber in Deutschland. Alles, was die Grünen und ihre Presse jemals gefordert haben – Energiewende, Verkehrswende, Bevölkerungswende – wurde in die Tat umgesetzt. Mit der Kriegshetze wird es genauso sein: Die SPD wird einknicken, Scholz wird der Ukraine Waffen liefern. Scholz hat auf Dauer keine Chance gegen das grünistische Establishment.

Wenn Deutschland aber Waffen an die Ukraine liefert – und das wird es tun –, wird es zum Bündnispartner der Ukraine und damit zum Feind Russlands. Das sind die Regeln des Krieges. Und jeder Krieg hat seine eigene, schwer vorhersehbare Dynamik. Wenn sich ein russisch-ukrainischer Krieg in die Länge zieht, auch aufgrund von Waffenlieferungen durch die NATO, wird Russland nach Wegen suchen, diese Waffenlieferungen durch die NATO zu beenden. Deutschland wird dann immer mehr auch zur direkten Zielscheibe Russlands werden. Waffenlieferungen an die Ukraine sind also der erste Schritt, nach und nach in einen direkten Krieg gegen Russland hineinzugleiten.

Wir wollen aber keinen Krieg gegen Russland. Und das sollten wir auch laut und deutlich artikulieren: nicht nur im Internet, sondern vor allem auf der Straße. Zeigen wir den Kriegshetzern in Staat und Presse, dass wir das Volk sind und wir keinen Krieg gegen Russland wollen!