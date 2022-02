Von WOLFGANG HÜBNER | In Deutschland gibt es zwar flächendeckend erfreulich viele „Spaziergänge“ gegen die staatlichen Zwangsmaßnahmen, gegen Grundrechteabbau und Impfpflicht. Doch in Anbetracht der starken Spannungen um die Ukraine und den militanten Tönen aus Washington und der Nato-Führung gibt es so gut wie keine öffentlich wahrnehmbare Aktionen der Friedensbewegung, die in der Vergangenheit noch zu großen Manifestationen fähig war. Hat die Virus-Traumatisierung seit zwei Jahren dazu geführt, dass hierzulande niemand mehr eine wirkliche Kriegsgefahr in Europa oder gar einen Weltkrieg für möglich halten kann oder mag? Oder gibt es eine Entwicklung in der alten linksdominierten Friedensbewegung, was sie daran hindert, in dieser brisanten Lage wieder aktiv zu werden?

Die Antwort auf diese Fragen könnte in einem Prozess zu finden sein, der weitgehend unbemerkt geschieht, doch gleichwohl real ist: Auch die linke Friedensbewegung ist durch sehr unterschiedliche Einschätzungen des Corona-Problems gespalten. Zwar haben sich die tragenden Organisationen der Friedensbewegung wie die Linkspartei mehrheitlich dem gängigen Narrativ von der hohen Gefährlichkeit des Virus und der Notwendigkeit des Impfens unterworfen. Und die Grünen sind sogar die größten Scharfmacher bei diesem Thema geworden. Doch gibt es inzwischen eine erhebliche Zahl von Abweichlern, die nicht mehr bereit sind, in den Chor der Corona-Gläubigkeit einzustimmen.

Deshalb ist im November 2021 der Aufruf zu einem neuen „Krefelder Appell“ erfolgt, der inspiriert wird von jenem berühmten „Krefelder Appell“ vom 16. November 1980. Damals richtete sich dieser Appell gegen den „Nato-Doppelbeschluss“ zur Aufstellung atomarer Mittelstreckenraketen in Europa. Die neue Initiative läuft unter dem Motto „Den Kriegstreibern in den Arm fallen“. Der Aufruf, bislang von mehr als 3000 Menschen unterschrieben, stellt einen Zusammenhang zwischen der aggressiven Nato-Politik und den autoritären staatlichen Maßnahmen in der Corona-Krise her. Genau das stößt auf heftige Abwehr in etlichen linken Traditionsorganisationen und Kreisen, von den inzwischen längst zur deutschen Kriegspartei mutierten Grünen ganz abgesehen.

Der Aufruf fordert unter anderem die Verbannung der US- und Nato-Truppen aus Deutschland mit Zwei-Jahres-Frist durch Kündigung des Nato-Vertrages sowie auch Sicherung und Erweiterung der demokratischen Grundrechte statt Totalkontrolle unter dem Deckmantel der Pandemie-Bekämpfung. Mit diesen Positionen soll eine Brücke gebaut werden zwischen Teilen der alten Friedensbewegung und den neuen Bewegungen gegen staatliche Zwangsmaßnahmen und Spaltung der Menschen.

Der Aufruf ist eine Chance, alte, bislang als unüberschreitbar geltende Fronten zwischen demokratischen, diskussionsbereiten Linken und aufgeschlossenen „Neuen Rechten“ zu überwinden. Die Friedensfrage ist für das deutsche Herzland in Europa von solch existenzieller Bedeutung, dass dieser Dialog ungeachtet aller Widerstände gesucht und geführt werden sollte. Nur dann kann wieder eine machtvolle und glaubwürdige neue Friedensbewegung entstehen, die tatsächlich „den Kriegstreibern in den Arm fallen“ kann. Das verlangt allerdings radikales Umdenken auf beiden Seiten.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.