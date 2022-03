Der neue Kurznachrichtendienst für Meinungsfreiheit, GETTR, startet jetzt mit originären deutschen Inhalten. Am Montag Abend um 18 Uhr können deutschsprachige Nutzer den neuen Livestream des bissigen österreichischen Kommentators Gerald Grosz verfolgen. Bereits am vergangenen Freitag lief die zweite Folge der Satire-Nachrichten „heuteSCHAU“ von und mit Markus Langemann.

GETTR kündigte außerdem wesentliche technische Innovationen an: Ab heute können alle GETTR-Nutzer ihre Posts automatisch auf Twitter hochladen lassen. Die Funktion gilt nur für Posts auf GETTR. Eingefleischte Twitter-Nutzer können alle ihre Tweets bei der Anmeldung auf GETTR mit importieren.

Im Laufe des Jahres verspricht GETTR außerdem: Livestreaming für alle, den TikTok-artigen Kurzvideodienst Vision, verschlüsselte Chatnachrichten, einen Spenden- und Bezahldienst für Videokünstler und Content-Kreatoren sowie das Krypto-Bezahlsystem GETTR Pay.­

„GETTR fordert mit bahnbrechender neuer Technik die Internet-Oligarchen von gestern heraus und kämpft jeden Tag für die Meinungsfreiheit unserer Nutzer – und wir haben gerade erst angefangen. Unsere Innovationsfähigkeit ist mit ein Grund, warum wir gerade die Social-Media-Welt im Sturm erobern“, so GETTR-CEO Jason Miller. „Wir erwarten dieses Jahr noch Livestreaming, Vision, Chats, und im Sommer unser Bezahlsystem GETTR Pay. Diese revolutionären neuen Funktionen werden alle dazu dienen, die Meinungsfreiheit unserer Nutzer zu verteidigen und die grassierende staatliche und Internet-Zensur zu besiegen.”

GETTR hat in knapp einem Jahr fünf Millionen Nutzer registriert und ist damit das am schnellsten wachsende soziale Medium aller Zeiten. In Deutschland hat GETTR bereits ca. 300.000 Nutzer und ist damit nach den USA und Brasilien der größte und am schnellsten wachsende Markt für GETTR.