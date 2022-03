Von PETER BARTELS | BILD-Rotzlöffel Paul Ronzheimer (37), der Kriegstreiber mit Stechblick und PissPot-Helm, hat es geschafft: sein dritter (Atom-)Weltkrieg rückt näher, Deutschland ist „drin“ im Krieg gegen Russland. Ein „Kradmelder“ von der „Heimatfront“, der Etappe in Berlin, meldet: 5100 deutsche Panzerknacker für die Ukraine, die ersten 2650 sind am Samstag angekommen …

Julian Röpcke, 26. März, 13:23 Uhr, kurbelte via hausinternes Feldtelefon, nachdem er die News von der WELT geklaut hatte: Der GRÜNE „Habeck gibt grünes Licht: Ukraine kauft 5100 deutsche Panzerknacker“. Dann: „Endlich legt die Bundesregierung ihre Scheuklappen beim Thema Verteidigung der Ukraine ab. Putins Panzer bekommen nun ein echtes Problem – made in Germany. Die ukrainische Regierung hat 5100 Panzerabwehrhandwaffen vom Typ RGW90 HH „Matador“ beim deutschen Rüstungsunternehmen Dynamit Nobel Defence (DND) im nordrhein-westfälischen Burbach gekauft.“

Das deutsche Unternehmen Barbarossa 2.0 hat also endgültig begonnen. Mathias Döpfner, Springers oberster Kasino-General (ohne Socken, aber mit goldenen Moralismus-Epauletten) hat ja auch lange genug unisono mit seinen Biden-Bücklingen und Mehrheitseignern in den USA davon gefaselt. „Kostenpunkt: 25 Millionen Euro, die Kiew (angeblich!) selbst aufbringt (HAR! HAR!). 2650 der Waffen sind bereits am Samstagnachmittag in der Ukraine angekommen, die restlichen 2450 brandneuen Exemplare werden direkt nach Fertigstellung in wöchentlichen Tranchen bis Ende Mai geliefert.“

Kriegstreiber BILD jubelt und mault

Der Jubel von Kriegstreiber BILD wird infernalisch fachlich: „Bei der „Matador“ handelt es sich um eine schultergestützte, rückstoßfreie Panzerfaust, die mit zwei verschiedenen Sprengköpfen sowohl gegen gepanzerte als auch nicht gepanzerte Ziele eingesetzt werden kann. Bis zu 50 Zentimeter Panzerstahl kann sie durchdringen und damit (abhängig vom genauen Einschlagsort) die Panzerung jedes russischen Panzers durchdringen.“… Aber auch leicht zickig: „Allerdings handelt es sich – im Gegensatz zur amerikanischen „Javalin“-Rakete – eher um eine Waffe für den Nahkampf. 20 bis 500 Meter weit kann sie feuern. Damit passt sie (allerdings?) perfekt in die Kriegstaktik der Ukraine, die in den vergangenen Wochen zunehmend auf Hinterhaltangriffe (sic)gegen russische Panzer- und Versorgungskolonnen gesetzt hat. Gerade in bewaldeten Gebieten oder Städten kann die „Matador“(aber) effektiv gegen feindliche Panzer eingesetzt werden.“

Dann wird das Blatt richtig kriegskuschelig: „Beachtlich: Das dem Bundeswirtschaftsministerium unterstellte „Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle – BAFA“ legte nach BILD-Informationen für die Genehmigung des Waffenexports eine Wochenendschicht ein, erlaubte die Ausfuhr der Waffen am Montag, dem 21. März, nachdem der Antrag dafür erst am Freitag, dem 18. März, im Amtssitz Eschborn eingegangen war. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (52, Grüne) soll dabei laut Insidern eine entscheidende Rolle gespielt haben. Nach dem grünen Licht der BAFA stimmte auch der Bundessicherheitsrat binnen wenigen Stunden zu.“

Und unterwürfig wie einst Chamberlain bei Hitler: „Dementsprechend erfreut zeigte sich der sonst so kritische ukrainische Botschafter Andrij Melnyk (46). Zu BILD sagte er, „Vizekanzler Habecks Ministerium und die BAFA haben schnell und unbürokratisch gehandelt. Hut ab!“ Seine Regierung freue sich, „dass die Ampelregierung endlich das Tempo bei den Waffenlieferungen erhöht, um unsere Verteidigungskapazität zu stärken“, so Melnyk zu BILD.“ Rotzlöffel Ronzheimer souffliert: „Nur, wenn Putin erkennt, dass er militärisch in der Sackgasse ist, wird Russland an den Verhandlungstisch gezwungen sein.“

Von WELTWOCHE bis PI-NEWS …

Jedermann, von Roger Köppel (WELTWOCHE) bis Wolfgang Hübner (PI-NEWS) weiß: Die Ukraine braucht nur zu unterschreiben, dass sie künftig neutral sein will … NICHT der NATO beitreten wird … Die ewig russische Krim (das Suff-Geschenk Chruschtschows an die Ukraine) „vergißt“ … Wie wohl auch den zu 90 Prozent russischen Donbass … Dann wären Putins Russen wahrscheinlich sofort wieder weg. Was aber offenbar dem BILD-Männeken mit dem PissPot-Helm nicht so passen würde. Schließlich hat “Paule“ doch seinen „Freunden“ in Kiew versprochen, die Russen bis nach Sibirien zu jagen. Und Hans-Ulrich Jörges, die restlos durchgeglühte Schnuppe vom stern, forderte sogar in BILD-TV auf, Putin zu ermorden („erschiessen!“)… BILD ist halt immer vorneweg, längst zur fünften Kolonne aller Gutmenschen (Schwulen, Diversen und Mopsverdackelten) dieser Erde verzwergt … Und zum größten Kriegstreiber seit Hitlers „STÜRMER“ …

Die Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine? Frauen, Kinder, Tausende mit Urlauberjets an die polnische Grenze gecharterte Araber und Afrikaner? Freundin Gaby aus Düsseldorf seufzt: „Eine gute Bekannte berichtete mir, dass in ihrem Heimatland Portugal hilfsbereite Menschen Frauen und Kinder aufnehmen wollten. Doch die an „Leib und Leben bedrohten“ lehnten ab, „in Portugal gebe es zu wenig Geld für Flüchtlinge“ … Und einer der letzten der Abteilung Gesunder Menschenverstand der Journaille, neulich via Schweiz über BILD-Redakteure, die jeden Tag/Abend Sturzbäche von Krokodilstränen vergießen: „Sie gehören leider allesamt zu jener Generation, die den Lebensabschnitt des ‚Erfahrung Sammelns“ übersprungen haben…“

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.