Am vergangenen Mittwoch sprach der kanadische Premierminister Justin Trudeau, der durch seine strenge Corona-Maßnahmenpolitik einen regelrechten Aufstand in seinem Land verursachte und zwischenzeitlich aus der Hauptstadt Ottawa fliehen musste (PI-NEWS berichtete), vor dem Europäischen Parlament in Brüssel. Die AfD-Abgeordnete Christine Anderson ließ es sich in einem kurzen Statement nach seiner Rede nicht nehmen, Trudeau kräftig die Leviten zu lesen.

Wenn Trudeau schon im EU-Parlament Redezeit zugebilligt bekomme, so Anderson, solle er doch auch über die Verletzung der Menschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit sprechen. Denn all das habe er ja gegen seine eigenen Bürger bei deren Protesten gegen die überzogenen Coronamaßnahmen praktiziert.

Hier der Redetext von Anderson auf Deutsch (siehe Video oben):

„Gemäß Artikel 195 möchte ich darauf hinweisen, dass es passender gewesen wäre, Herrn Trudeau, Premierminister von Kanada, dieses Haus gemäß Artikel 144 adressieren zu lassen. Dieser Artikel wurde eigens geschaffen, um Verstöße gegen Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu debattieren.

All das trifft zweifellos auf Mr. Trudeau zu. Auf der anderen Seite: Ein Premierminister, der offen die Basis-Dikatur Chinas bewundert, der verfassungsrechtliche Grundsätze mit Füßen tritt, indem er die eigenen Bürger verfolgt und als Terroristen kriminalisiert, weil sie es wagten, gegen Trudeaus pervertierte Vorstellung von Demokratie zu demonstrieren, dürfte es überhaupt nicht gestattet sein, dieses Haus zu adressieren.

Mr. Trudeau, Sie sind eine Schande für jede Demokratie! Ersparen Sie uns Ihre Anwesenheit!“

????|Yesterday, Canada’s Prime Minister @JustinTrudeau visited the #EU Parliament to give a speech. I took the opportunity to give him an appropriate „welcome“ there. Short, concise and right hitting the bull’s eye! #ID pic.twitter.com/qpcQyGTixQ

— Christine Anderson (@AndersonAfDMdEP) March 24, 2022