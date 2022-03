In Antalya haben am Donnerstag Verhandlungen zwischen den Außenministern Rußlands und der Ukraine begonnen. Das Gespräch der Chefdiplomaten dauerte etwa 90 Minuten und brachte keine konkreten Ergebnisse. Beide Seiten betonten jedoch ihre Bereitschaft zu weiteren Treffen. Der russische Minister erklärte im Anschluss, auch eine Zusammenkunft beider Präsidenten sei unter Umständen möglich. Dafür sei jedoch Vorbereitungsarbeit nötig. Ebenfalls am Donnerstag soll der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder in Moskau eingetroffen sein. Die Bundesregierung und die SPD-Führung wurden demnach nicht über die Reise Informiert. Und damit herzlich Willkommen zu COMPACT.Der Tag vom 10. März. Das sind einige der Themen:

Ukraine-Krieg – Krankenhäuser als Zielscheibe?

Corona – Die WHO und die Dauer-Pandemie

Ahrtal-Aufklärung – Genderstern wichtiger als Katastrophenhilfe

Serbien – Neue Opposition gegen Establishment und NATO

Das Letzte – Kippt die Impfpflicht auch in Deutschland?