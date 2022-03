An den Fronten in der Ukraine war es am Mittwoch relativ ruhig. Auch die Kriegsberichterstatter beider Seiten hatten offenbar wenig zu tun. Die russische Armee veröffentlichte Bilder über zerstörte ukrainische Waffentechnik. Wann und wo die Aufnahmen entstanden, ist unklar. Die ukrainische Seite brachte eine Reportage aus einem Schützengraben in der Nähe von Kiew und machte deutlich: auch beim Militär wird der Frauentag nicht vergessen. Ein möglicher Grund für die Zurückhaltung auf dem Schlachtfeld: Sowohl Moskau als auch Kiew wollen die Verhandlungen beider Außenminister in Antalya nicht gefährden. Und damit herzlich willkommen zu COMPACT.Der Tag vom 9. März. Das sind einige der Themen:

NATO-Aufmarsch – Immer mehr Soldaten an der Ostflanke

Bald Hungersnot in Deutschland? – Exklusiv-Interview mit Björn Höcke

Heuchelei und Krieg – Freddy Ritschel sucht die ruhmreiche Sowjetarmee

Infektionsschutzgesetz – Kommt jetzt doch die Maskenpflicht für immer?

Das Letzte – Deutschland ohne Russengas?