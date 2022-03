Von WOLFGANG HÜBNER | Emotionen und Empörung ersetzen auch in Deutschland keine Politik im nationalen Interesse. Deswegen muss spätestens nach der wie immer gearteten Beendigung der kriegerischen Handlungen in der Ukraine bestimmt werden, welches künftig die deutschen Interessen sind in einer Welt, die sich wandelt und in der gewaltige Machtverschiebungen stattfinden. So klar es ist, dass Deutschland nicht in Abhängigkeit oder Erpressungen von Russland oder China ausgesetzt sein will, so klar muss aber auch sein, dass der gegenwärtige Rückfall in den Status eines besonders devoten amerikanischen Vasallen keine zukunftssichernde Perspektive für Deutschland sein kann und darf.

Mit diesen Fragen hat sich jüngst der Publizist Klaus-Rüdiger Mai auf „Tichys Einblick“ in einem längeren Text unter dem Titel „Vor unseren Augen entsteht eine neue Weltordnung“ auseinandergesetzt. Mai analysiert nicht nur die bedeutenden Veränderungen im Machtkampf auf unserem Planeten, sondern entwickelt in sechs Punkten, die es allesamt in sich haben, temperamentvoll, ja geradezu zornig eine Liste der Veränderungen, die Deutschland unbedingt braucht, wenn es international nicht jede Bedeutung verlieren will und im eigenen Land eine gute Zukunft nicht verwirken möchte. Realistisch gesehen besteht beim konkreten Zustand der Politik in Deutschland kaum eine Chance der Durchsetzung der Vorschläge. Das ändert allerdings an ihrer Richtigkeit nichts.

Mai wirft sowohl der gegenwärtigen Regierung als auch der CDU/CSU-„Opposition“ in Berlin vor, nicht begriffen zu haben (oder begreifen zu wollen), „dass vor unseren Augen eine neue Wirtschaftsordnung und letztlich auch politische Ordnung der Welt entsteht“. Der Autor sieht den Schlüssel für diese Entwicklung nicht in Moskau liegen, „sondern in Peking, ihre Ursache in der Schwäche des Westens“. Schon sein nächster Satz ist eine schallende Ohrfeige für die derzeitige Hysterie: „Wer nach härteren Sanktionen ruft, muss zuallererst wissen, dass die härteren Sanktionen vor allem den Westen treffen.“ Und ergänzt werden muss: Am härtesten treffen sie dort das stark exportorientierte, von Energie- und Rohstoffimport extrem abhängige Deutschland.

Schon lange auf falschem Kurs

Doch das Deutschland von Scholz, Habeck, Lindner und Merz ist schon lange auf einem völlig falschen Kurs, der nicht von dem Krieg verursacht, sondern von diesem nur besonders grell ans Licht gebracht wird. Mai beklagt die illusionäre Energiepolitik; eine Bildungslandschaft mit Genderwahnsinn, die radikal reformiert gehört; den „suizidalen Wokismus“ eines Westens, der sich selbst in Frage stellt und bekämpft; die von allerlei „Rechtsverdacht“ gelähmte Bundeswehr; den immer gierigeren Steuerstaat trotz sinkender Leistungskraft. Man muss nicht mit jeder Formulierung des Autors einverstanden sein, doch generell liegt er völlig richtig. Nur seine am Ende formulierte Hoffnung auf eine Besinnung der CDU/CSU hin zu realistischen Positionen in der deutschen Politik ist mit Sicherheit illusionär, ja geradezu befremdlich.

Von der AfD, die in dem Text keine Erwähnung findet, will Mai offenbar nichts wissen. Das mag ein wenig ungerecht sein, vertritt doch die AfD einige Positionen, die der Autor für dringend erforderlich hält. Doch auf die AfD besser keine großen Hoffnungen zu setzen, drängt sich nach der schwachen, offensichtlich uneinigen Präsentation dieser Partei anlässlich des Ukraine-Geschehens selbst dem der AfD freundlicher gesonnenem Zeitgenossen einmal mehr auf. Es fehlt in der AfD sowohl an überzeugender politischer wie an weitsichtiger geistiger Führung, die Deutschland einen Weg aus der Sackgasse des transatlantischen Vasalls zu zeigen imstande ist. Deshalb deutet leider alles daraufhin, dass erst ein Generalversagen des Machtsystems mit schweren Kollateralschäden neue Möglichkeiten in Deutschland eröffnen wird. Und das ist keineswegs eine gute Perspektive.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.