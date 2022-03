Von WOLFGANG HÜBNER | Sympathie und Mitgefühl mit den Menschen in der Ukraine sind verständlich und geboten. Darüber sollte nicht diskutiert werden. Es wäre allerdings gut gewesen, wenn sich viele von denen, die sich jetzt mit den ukrainischen Nationalfarben schmücken, vor dem Krieg einmal näher für die Situation in einem Land interessiert hätten, das so reich an fruchtbaren Böden, Bodenschätzen und fleißigen, intelligenten Menschen ist.

Denn die Ukraine hat ein Bruttoinlandsprodukt pro Kopf der 41 Millionen Einwohner von nur 4384 Dollar. Das ist viel weniger als die benachbarten Länder aufweisen: Weißrussland (7032 Dollar), Russland (11.273 Dollar) oder Polen (17.318 Dollar). Damit liegt dieses von der Natur so begünstigte Land auf dem Niveau von Jordanien, belegte aber beim Militarisierungsindex im Jahr 2020 unter 151 Staaten den 16. Platz!

Die russischen Invasoren sind deshalb mit einem gutbewaffneten und kampfwilligen Gegner konfrontiert. Man mag das in Deutschland gut finden, wie tapfer sich die Ukrainer wehren. Doch jeder Tag des militärischen Widerstands macht dieses offensichtlich seit vielen Jahren schlecht regierte, von einer kleinen Schicht Oligarchen und Reichen ausgeplünderte Land noch ärmer, das Leben in diesem missbrauchten Staat noch perspektivloser.

Bedenken das diejenigen, die jetzt an großen Kundgebungen in deutschen Städten für die Ukraine teilnehmen? Ist das denjenigen bekannt, die nun vom politisch-medialen Machtblock in Deutschland aufgefordert werden, starke Verteuerungen und empfindliche Einschränkungen wegen der umfassenden Sanktionen gegen Russland auf sich nehmen zu sollen?

Wenn derzeit der unerträgliche Skandal eines Krieges in Europa angeprangert wird, muss schon einmal gefragt werden: Wo war bislang die Anteilnahme für die Menschen in der Ukraine, deren Männer sich schlecht bezahlte Jobs in Polen oder Russland suchen müssen, deren Intelligenz und Künstler in großer Zahl westwärts gezogen sind, deren Frauen keinen geringen Anteil unter den Sexarbeiterinnen in Deutschland und anderen Ländern haben?

Nichts an diesen Fakten macht die russische Invasion besser. Aber es ist auch unerträglich, wie in der multimedial massiv geförderten Solidaritätsorgie in Deutschland wichtige Fakten über das Leben in der Ukraine weggeblendet und unterschlagen werden. Das ist ebenso unerträglich wie die antirussische Welle, die jetzt durch Deutschland geht und der weder verantwortliche Politiker, die Massenmedien noch bedeutende Persönlichkeiten aus Gesellschaft und Kultur vernehmlich entgegentreten.

Wieso sollen russische Künstler, über deren Können nicht die geringsten Zweifel bestehen, nun „Haltung“ zeigen müssen, in dem sie sich von ihrem gewählten und nach wie vor recht populären Präsidenten öffentlich distanzieren? Reicht es nicht, dass solche Demutsgesten für Deutsche inzwischen notwendig geworden sind, wenn sie es sich mit den eigenen Mächtigen nicht karriereschädigend verderben wollen? Leider hat die Solidaritätswelle mit der Ukraine auch einen auffallend abstoßenden Charakter. Es ist der neue deutsche Totalitarismus, der diese Solidarität vergiftet.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.