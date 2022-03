Von C. JAHN | Hat der Westen in den letzten Jahren Russland gegenüber überhaupt eine ernsthafte Diplomatie betrieben? Oder hat man die Ukraine ins offene Messer laufen lassen, weil man sich zu fein war, mit Putin zu sprechen? Selbst wenn man den Erzählmustern des deutschen Staatsfernsehens folgen will und die Ansicht vertritt, Putin sei der leibhaftige Teufel in Menschengestalt: Ist nicht genau das der ganze Sinn und Zweck von Außenpolitik und Diplomatie, mit „dem Bösen“ zu sprechen, damit „das Böse“ eben nicht zu den Waffen greift?

Wir könnten uns doch Diplomatie samt Außenministerium sparen, wenn es Aufgabe der Diplomatie wäre, sich nur mit guten Freunden zu unterhalten, die sowieso nicht gefährlich sind. Also: Gerade weil es schwierig ist, mit Gegnern und Feinden zu verhandeln, brauchen wir Diplomatie und Außenpolitik!

Der russische Angriff auf die Ukraine wirft deshalb auch die Frage auf: Hat die westliche Diplomatie in den letzten Jahren wirklich ihren Daseinszweck erfüllt und alles Menschenmögliche getan, um diesen Krieg zu verhindern?

Diese Frage muss man im Rückblick klar verneinen. An Signalen der russischer Seite, dass man in den Ausdehnungsbestrebungen der EU und NATO Richtung Ukraine eine Bedrohung der eigenen Sicherheit sieht, hat es nie gemangelt. Das Thema ist seit 1991 bekannt und wurde von Russland auch immer wieder zur Sprache gebracht.

Die westliche Diplomatie aber hat auf diese regelmäßig – auf jeder Münchner Sicherheitskonferenz der letzten 20 Jahre – geäußerte russische Besorgnis nie reagiert. Es gab zu diesem Thema nie ernsthafte Verhandlungen mit Russland, die etwa den Abrüstungsverhandlungen während des Kalten Krieges – der letzten Blütezeit westlicher Diplomatie – vergleichbar gewesen wären.

Im Rückblick drängt sich vielmehr der Eindruck auf, dass die westliche Diplomatie die russische Seite entweder nie ernst genommen hat oder sich schlichtweg zu fein war, mit Russland zu sprechen. Man wollte gar nicht mit Russland sprechen und hat es stattdessen lieber darauf angelegt, dass die ungeklärte Sicherheitsfrage der Ukraine eines Tages ganz von selbst in eine kriegerische Explosion münden würde. Hat man eine solche Explosion der Dinge vielleicht sogar als willkommenen Vorwand geradezu gewollt, um Russland aus ganz anderen Gründen zum Buhmann zu erklären?

Vielleicht aber hat sich die westliche Diplomatie in den letzten Jahren auch selbst nicht mehr ernstgenommen. Sieht man sich die Reihe deutscher „Außenminister“ seit dem Ende der Regierung Kohl an – der letzten deutschen Regierung, die noch ernsthafte Außenpolitik betrieb –, gewinnt der Betrachter schnell den Eindruck, dass diese Leute nach allen möglichen Kriterien ausgewählt wurden, aber ganz sicher nicht ihrer außenpolitischen Erfahrung: Joschka Fischer, Frank-Walter Steinmeier, Guido Westerwelle, Sigmar Gabriel, Heiko Maas, Annalena Baerbock. Wie wollten all diese Grünschnäbel je einem diplomatischen Profi wie Sergej Lawrow auf gleicher Augenhöhe gegenübersitzen?

Der russische Angriff auf die Ukraine kam nicht aus heiterem Himmel. Dass der Westen die zahllosen Zeichen an der Wand so blind übersehen hat – oder nicht sehen wollte – und die vielen vergangenen Jahre nicht genutzt hat, um in ernsthaften diplomatischen Gesprächen mit Russland eine für beide Seiten annehmbare Lösung zu finden, bildet ein schweres historisches Versagen der gesamten westlichen Diplomatie.

Statt das diplomatische Gespräch zu suchen, hat die westliche Außenpolitik in kindischer Vereinfachung der Weltsicht die Russen zum „Reich des Bösen“ erklärt und es sich in ihrer eigenen trotzigen Verweigerungshaltung bequem gemacht. Die Toten dieses Krieges gehen daher nicht nur auf das Gewissen der beiden Hauptbeteiligten Putin und Selensky, sondern auch auf das der westlichen Diplomatie.

Hätte die westliche Welt heute noch einen Henry Kissinger – und Deutschland noch einen Außenminister wie einst Hans-Dietrich Genscher (FDP) unter Kanzler Helmut Schmidt (SPD) – hätte es diesen Ukraine-Krieg wohl nie gegeben.