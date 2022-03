Von WOLFGANG HÜBNER | In Russland gibt es eine traditionelle Auseinandersetzung zwischen den Kräften, die nach Westen schauen und sich danach sehnen, irgendwie dessen Teil zu werden, und denjenigen Kräften, die als Slawophile bezeichnet werden können und das Russentum als eigenständigen Lebens- und Kulturraum betrachten. Dieser Konflikt hat seine Wurzeln im 19. Jahrhundert, ist also weit älter als die Sowjetunion oder die heutige Russische Föderation. Putin selbst war in seinen ersten Jahren als Präsident zweifellos eher den Westlern zugeneigt, was wahrscheinlich mit seiner Herkunft aus St. Petersburg zu erklären ist.

Doch der Westen hat auch das vom Kommunismus befreite Russland nie integrieren wollen, vielleicht auch nicht können. Trotzdem war bis zum Beginn des Krieges gegen die Ukraine Russland in vielerlei Weise von westlicher Lebensart, von westlichen Produkten und multinationalen Konzernen mitgeprägt. Zumal Russland seit dem Ende der Sowjetunion eine kapitalistische Wirtschaftsordnung hat, in der es rauer und unsozialer zugeht als in den reicheren europäischen Staaten. Das mussten die Slawophilen murrend hinnehmen, denn sie konnten es nicht ändern.

Nun haben sie binnen weniger Tage mächtige Verbündete von ganz unerwarteter Seite bekommen: Die massiven politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Reaktionen des Westens auf die militärische Intervention in der Ukraine kann nicht nur die einstweilige Ruinierung des Kapitalismus in Russland zur Folge haben, sondern viel folgenreicher auch die vollständige Abwendung des flächengrößten Staates der Erde vom Westen und die Zuwendung nach Asien und speziell zur kommenden Weltmacht China. Sollte es zu dieser Entwicklung kommen, wäre das einer Torheit des Westens von wahrlich historischem Ausmaß zu verdanken.

Zwar gibt es keinen Automatismus, dass es so kommt. Denn die Möglichkeit eines Machtwechsels in Moskau zugunsten westlich orientierter Kreise ist nicht auszuschließen. Allem Anschein aber sitzt Putin noch fest im Sattel der Macht. In Anbetracht seiner teilweise aberwitzigen Dämonisierung in den westlichen Medien kann er schon aus Eigeninteresse nur den Weg nach Osten an die Seite Chinas suchen. Aber auch in Südostasien, Afrika und Lateinamerika wird ein entwestlichtes Russland Partner suchen und auch finden.

Diese drohende Entwicklung ist für keinen westlichen Staat so negativ wie für Deutschland. Denn für das Herzland Europas und der EU geht nicht nur ein riesiger Markt und wertvoller kultureller Partner verloren, sondern auch der weit und breit potenteste Energie- und Rohstofflieferant. Und selbstverständlich hat das eine noch weit größere Abhängigkeit von einer astronomisch verschuldeten, innerlich zerrissenen USA zur Folge, die aber mehr denn je um die weltweite Vorherrschaft ihrer Dollar-Währung bangen muss. Es liegt im nationalen Interesse Deutschlands, die Entwestlichung Russlands nicht auch noch zu fördern. Aber nationale Interessen spielen in einer Regierung mit den Grünen bekanntlich keine Rolle. Die Folgen dürften für Deutschland äußerst schmerzlich werden.

