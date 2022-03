Von WOLFGANG HÜBNER | Die Renten steigen, leider die Preise auch. Und alles deutet darauf hin, dass die Preissteigerungen den Zugewinn bei den Renten schnell zunichte machen werden. Aber darum soll es hier nicht gehen. Sondern um eine Äußerung von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil bei der Bekanntgabe seiner frohen Botschaft über höhere Renten: „Das ist eine gute Nachricht für die Menschen, die durch ihre Arbeit jahrelang den Laden am Laufen gehalten haben.“

Es ist ja nicht unbekannt, welche Schwierigkeiten deutsche Politiker, zumal der linken Couleur, mit Begriffen wie Deutschland, Nation oder gar Volk und Vaterland haben. Die ideologisch bedingte Vermeidung solcher Worte führt deshalb zu allerlei Verkrampfungen und Peinlichkeiten. Heils Äußerung setzt diesen noch eine drauf.

Denn für ihn ist der Staat, in dem Millionen fleißige und pflichtbewusste Menschen Jahrzehnte (nicht Jahre!) gelebt, Kinder gezeugt und erzogen sowie Steuern samt Sozialabgaben gezahlt haben, um nun mit die geringsten Renten in der EU beziehen zu können, offenbar nicht mehr als ein „Laden“.

Ein Laden ist ein Geschäft, das vormittags aufmacht, am frühen Abend schließt, Jemandem gehört und auch in Konkurs gehen kann. Viele Rentner, Frauen wie Männer, haben in solchen Läden gearbeitet. Aber wer von ihnen wollte den jeweiligen Laden gleichsetzen mit dem Staat, mit Deutschland, also mit dem Gebilde, das die Gesetze kontrolliert und die Rentenkasse verwaltet?

Und wie ungehörig, ja verächtlich ist es, die Lebensleistung von Millionen Menschen flapsig als „den Laden am Laufen gehalten“ zu beschreiben! Wer Deutschland als „Laden“ betrachtet, der sollte sich besser keine Gedanken um die Erhöhung der Verteidigungsbereitschaft machen: Denn wer will schon einen „Laden“ mit seinem eigenen Leben schützen?

