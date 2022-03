Von C. JAHN | Auf der einen Seite das Imperium der EU, auf der anderen Seite das russische Imperium – und beide Imperien streben nach Ausdehnung: Das ist die Problematik der Ukraine seit 1991. Seit der ukrainischen Unabhängigkeit war die EU darum bemüht, in dieser historisch stets unter russischem Einfluss stehenden Weltregion Fuß zu fassen: Nicht nur auf offizieller Ebene, sondern auch mittels hunderter westeuropäischer NGOs, in der Sache allesamt Vorfeldorganisationen der EU-Eliten, die sich in den vergangenen 30 Jahren der Lobbyarbeit in Kiew widmeten und versuchten, im ukrainischen Machtspiel mitzumischen.

Auch wenn der EU-Beitritt der Ukraine in Brüssel nie auf der Tagesordnung stand, war mit dieser intensiven Lobbyarbeit doch immer die Hoffnung und Zielsetzung verbunden, die Machtelite der Ukraine so weit für sich zu gewinnen, dass die Ukraine eines Tages den Wunsch einer EU-Mitgliedschaft äußern würde. Einem solchen Wunsch würde man sich dann natürlich nicht verschließen – das war im Grunde die Taktik der EU in der Ukraine seit 1991.

Einen ganz wesentlichen Faktor hat die EU bei diesem imperialen, aber machtpolitisch durchaus verständlichen Versuch, den eigenen Einfluss weiter nach Osten auszudehnen, allerdings nie berücksichtigt: Das russische Imperium – ob Zar, ob Sowjets, ob Putin – betrachtet die Region der Ukraine seit jeher als eigenen Einflussraum. Jeder Machtanspruch der EU auf Gebiete der Ukraine steht deshalb zwangsläufig in Konkurrenz zu den Machtansprüchen Russlands.

Man mag dies nun moralisch beklagen und auf das „Selbstbestimmungsrecht der Völker“ verweisen, aber all das ändert nichts an der Tatsache, dass es leider eine altbekannte historische Erfahrung vieler Völker ist, zwischen zwei mächtigen Imperien hin- und hergerissen zu sein: Schon die Römer stritten sich mit den Parthern jahrhundertelang um das Hochland von Armenien, und der Streit ging zwischen Türken und Persern jahrhundertelang weiter: Jede Ausdehnung des einen Reiches hinein in den Zankapfel in der Mitte war immer zugleich eine Machtansage an das konkurrierende Reich.

Im Fall der Ukraine kann man deshalb die russische Seite gut verstehen. Der bisher einzige von Europa ausgehende Versuch, sich die stets zum russischen Herrschaftsraum gehörende Ukraine machtpolitisch einzuverleiben, war die Eroberung der Ukraine durch das Deutsche Reich 1941-1943. Und tatsächlich würde eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine im Osten Europas zu einer Landkarte führen, die der deutschen Ostfront 1942 verblüffend ähnlich wäre – zumal die EU ja nicht nur ein politisches Projekt ist, sondern mit dem seit langem diskutierten Aufbau einer eigenen EU-Armee auch militärische Zielsetzungen verfolgt. Es ist also angesichts dieser historischen Parallelen völlig verständlich, dass Russland eine solche Umgestaltung seiner Südgrenze zu einer Art deutscher Ostfront 2.0 vermeiden möchte.

Genau um diese Sichtweise der Landkarte aus der Moskauer Perspektive hat sich die EU bei ihren Ausdehnungsbemühungen aber nie gekümmert. Man hat in blindem eigenen Machteifer die korrupte ukrainische Elite umworben und die politisch durchaus verständlichen Sorgen Russlands, des wahren Machtfaktors in der Region, mit Arroganz abgekanzelt. Statt sich mit dem Imperium auf der anderen Seite auseinanderzusetzen und sich in die Sichtweise des tatsächlichen politischen Gegenübers hineinzudenken, hat man sich das Leben leicht gemacht und Russland als Despotie beschimpft, die als Gesprächspartner für den edlen Westen nicht fein genug sei. So funktioniert Diplomatie aber nicht, und das Ergebnis dieser arroganten, starrsinnigen Haltung der EU sehen wir jetzt.