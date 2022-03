Von KEWIL | Wie blöd sind eigentlich die deutschen Medien? Der Ukraine-Krieg dauert schon einen Monat, und bisher kam noch kein einziges Foto, keine einzige Meldung, kein einziges Video von der russischen Seite. Nur ukrainische Propaganda jeden Tag und jede Minute von BILD bis FAZ.

Sämtliche gezeigten Kriegsfotos zeigen Gebäude, die angeblich von russischen Raketen zerstört wurden – schießen die Ukrainer nicht auch in den Städten herum und treffen Wohngebäude und Supermärkte und „Säuglingsheime“? Oder haben die nur Platzpatronen?

Sämtliche Gräueltaten werden immer von Russen begangen, besonders an Frauen und kleinen Kindern – die Ukrainer tun anscheinend nichts, sitzen da und werden zerbombt. Russland hat sogar flüchtende Frauen nach Sibirien entführt, die dort im Gulag arbeiten und Waffen herstellen müssen. Fefes Blog schreibt:

Können wir diese Kriegsberichterstattung mal bitte ein bisschen abkürzen? Ich hab keinen Bock mehr.

Jaja, wir sind die Guten. Die andere Seite sind die Bösen. Die haben angefangen, wir verteidigen hier nur.

Jaja, wir sind am gewinnen. Für die anderen läuft es nicht gut. Die sind so gut wie besiegt. Jaja, wir sind die Guten, die anderen sind Faschisten.

Jaja, WIR wollten gar keinen Krieg.

Jaja, der Typ da, der Chef der anderen Seite, das ist ein fieses Monster. Ein Unmensch!

Jaja, die Opfer der Gegenseite waren gewollt oder zumindest mutwillig in Kauf genommen. Die von uns verursachten Opfer hingegen waren alles fiese Schweine, die es nicht besser verdient hatten, und im Übrigen unbeabsichtigte Versehen.

Jaja, 1000 Professoren und Kulturschaffende unterstützen unsere Seite, bei dem anderen sind nur tumbe Proleten dafür.

Jaja, wer unsere Berichterstattung nicht glaubt, ist ein Verräter und unterstützt die Monster auf der anderen Seite bei ihren unmenschlichen Kriegsverbrechen.

Und JEDEN Tag ALLE Meldungen nur GEGEN Russland – heute: WELT: Putins wirre Angst vor kultureller Überfremdung. HNA: Russische Armee beschießt Krankenhaus – UN spricht von Massengräbern. ARD: Krieg gegen die Ukraine: 300 Tote nach Angriff auf Theater befürchtet. ZDF: Internationale Atomenergiebehörde: Ukraine meldet Beschuss nahe Tschernobyl. STERN: Ukraine-Krieg: Einsatz von Phosphorbomben: Russland bestreitet, gegen Waffenkonvention verstoßen zu haben. Tagesspiegel „Es ist schlimmer als zu Sowjet-Zeiten“: In Cherson zeigt sich, was bei Putins Sieg droht. FNP: Ukraine-Krieg: Russland erhöht Zahl der Luftangriffe – Russische Truppen „terrorisieren“ Bevölkerung. Und so weiter.

Kein einziger kritischer Bericht über die Ukraine. Wer soll das alles glauben? Unsere Kindergärten oder zehnjährige Greta-Jünger? Wie können unsere Medien erwachsenen Lesern 30 Tage am Stück nur unausgewogene, voreingenommene Nachrichten präsentieren, die jedem gesunden Menschenverstand widersprechen?

Werden wir vom Staat und den gleichgeschalteten Medien nur noch verblödet? Und das betrifft nicht nur die Ukraine. Unter Objektivität verstand man jedenfalls früher etwas anderes.