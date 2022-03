Von KEWIL | George F. Kennan (1904 – 2005) war einer der einflussreichsten US-Außenpolitiker im letzten Jahrhundert. Er erlebte Stalin und Hitler, war Botschafter in Moskau, Berlin, Prag, Lissabon und London, arbeitete während des Kalten Krieges im Washingtoner Außenministerium, und die Containment-Politik war seine Idee. Später lehrte er als Professor an der Princeton University und auch in Berlin, schrieb Bücher und erhielt viele Preise.

Am 5. Februar 1997 schrieb der 93-jährige George F. Kennan einen langen Artikel in der New York Times „A Fateful Error“. Die wiedergewählte Clinton-Regierung plante gerade ohne irgendeinen aktuellen Anlass, Polen, Ungarn und die Tschechei einfach mal in die NATO aufzunehmen:

Die Meinung ist, unverblümt gesagt, dass die Erweiterung der NATO der verhängnisvollste Fehler der US-Politik in der gesamten Nachkriegszeit wäre.

Die US-Machtausdehnung bis an die Grenzen Russlands lässt erwarten, dass die nationalistischen, antiwestlichen und militaristischen Tendenzen im russischen Denken entzündet werden, dass sie einen schädlichen Einfluss auf die Entwicklung in Russland haben, dass sie die Atmosphäre des Kalten Krieges in den Beziehungen zwischen dem Osten und dem Westen wiederherstellen und die russische Außenpolitik in Richtungen zwingen, die uns entschieden missfallen werden.

Und nicht zuletzt könnte die US-Machtausdehnung die Ratifizierung der Start-ll-Verträge durch die russische Duma verunmöglichen, womit wiederum weitere Reduzierungen atomarer Waffen verhindert würden.

Es ist natürlich unglücklich, wenn Russland mit einer solchen Herausforderung konfrontiert würde. Dies auch deshalb, weil sich die russische Regierung gegenwärtig in einem Zustand grosser Unsicherheit befindet. Doppelt unglücklich ist das Ganze zudem, wenn man bedenkt, dass es für diesen Schritt überhaupt keine Notwendigkeit gibt.

Warum sollten sich die Ost-West-Beziehungen bei all den hoffnungsvollen Möglichkeiten, die das Ende des Kalten Krieges mit sich bringt, auf die Frage konzentrieren, wer mit wem und damit gegen wen in einem vorgestellten, total unvorhersehbaren und unwahrscheinlichen künftigen militärischen Konflikt verbündet sein könnte?

Soweit ein Auszug aus Kennans prophetischem Artikel, der noch einmal zeigt, dass auch Amerikaner, zumindest früher, manchmal andere Ansichten hatten als ihre Regierung! Die Übersetzung stammt von hier, mehr Infos und englisches Original hier. Die Nato-Osterweiterung war sicher ein Fehler!