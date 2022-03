Biowaffen? Biolabs? Von den USA finanziert? In der Ukraine? Davon liest man in den deutschsprachigen Mainstreammedien herzlich wenig. Sind es elf (siehe hier), zwölf, 15 (siehe hier), 25 bis 30 (siehe hier und hier) oder mehr als 30 (siehe hier) solcher Einrichtungen? Die Zahlen variieren – je nach Quelle, Datum und Intention. Egal: Jede einzelne davon wäre eine zu viel.

Während Russland am 11. März in einer eingeforderten Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates die USA beschuldigte, zumindest mit der Finanzierung dieser Labore gegen die 1972er „Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC)” verstoßen zu haben, die 1975 auch mit der Unterschrift der USA in Kraft trat, und das anti-russische Lager von „bizarre conspiracy theories” tönte, wurden wenige Tage zuvor tatsächlich elf solcher Labore auf den Seiten der ukrainischen US-Botschaft – fast (!) unbemerkt – gelöscht.

In der Zwischenzeit musste US-Staatssekretärin Victoria Nuland in einer eidlichen Aussage vor US-Senator Marco Rubio, wenn auch stockend, einräumen, dass dies so wohl stimme:

„Ukraine has biological research facilities which, in fact, we’re now quite concerned Russian troops, Russian forces may be seeking to gain control of, so we are working with the Ukrainians on how we can prevent any of those research materials from falling into the hands of Russian forces should they approach.”

Ein erneutes Desaster der Spitzendiplomatin und Obama-Vertrauen Nuland, die einst mit ihrem „Fuck the EU”-Telefonat für Wirbel sorgte – und auch dieses Mal war es die Wahrheit, die sie in Verlegenheit brachte: Denn nicht nur die Existenz solcher Labore, sondern auch die Sorge, dass russisches Militär die Biolabore erstürmen und dualen Nutzen aus der dort betriebenen gain-of-function-Forschung ziehen könnte, sind real. Da musste wohl mal wieder gelöscht und geschreddert werden, was das Zeug hält.

Kommentar: Dies ist ein Auszug aus einem längeren Artikel bei Ansage.org. Das Thema soll hier nicht weiter vertieft, aber festgehalten werden, denn während der ganzen Propaganda um den Ukraine-Krieg gehen solche Tatsachen leicht unter. Und ein Wunder sind diese Biowaffen-Labore nicht, denn offenbar lagern die USA alles aus, was zu Hause verboten ist. Und viele heruntergekommene Länder können das Geld für solche illegalen Operationen gebrauchen. Man denke auch an Guantanamo!