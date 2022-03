Von KEWIL | Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist im Westen neuerdings ein Heiliger und der neue Churchill. Er wurde bereits für den Friedensnobelpreis 2022 vorgeschlagen, dabei trommelt er schon seit Wochen per Video für Flugverbotszonen und ein Eingreifen der NATO, was sicher einen Dritten Weltkrieg und vermutlich das Ende für die ganze Zivilisation bedeuten würde.

In solch aufgehetzten Zeiten wird auch alles beerdigt, was unter normalen Bedingungen zu Selenskyjs moralischer Vernichtung als Präsident geführt hätte, nämlich sein Dasein im Oligarchen-Umfeld und seine mehrmalige Nennung in den „Pandora Papers“. Da hat ja der Rechercheverbund Alpen-Prawda (Süddeutsche) regelmäßig Schnappatmung gekriegt. Die russland-freundlichen Nachdenkseiten schreiben zum Heiligen-Porträt in ARTE:

Es war eine Heidi-Klum-Show mit einem Catwalk für einen sprachbegabten Präsidenten. Kein Wort, keine Passage über all die politischen und militärischen Machtstrukturen hinter dem Ex-Komiker. Keine Auskunft, wie viele Oligarchen dort das Sagen haben. Oder eine Antwort auf die Frage: Witzelt Selenskyj die Präsenz von profaschistischen Kräften in der Politik und in der Armee weg oder braucht er sie? Nicht minder wichtig wäre die Frage (also die Antwort): Wie souverän ist die Ukraine (vor dem Einmarsch)?

Und es folgt Pandora! Der ebenfalls russland-freundliche Anti-Spiegel sieht Selenskyj dagegen eher als Hampelmann, bei dem von anderen, mächtigeren Kreisen die Fäden gezogen werden, siehe hier! Daran stimmt sicher vieles, wobei man manchmal den Eindruck hat, dass Selenskyj auch bedroht wird und gar kein freier Mensch mehr ist. Von Held keine Spur.