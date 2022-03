Am Dienstagabend um 19 Uhr findet im Wahlkreisbüro der AfD in Bergisch Gladbach (NRW) ein interessanter Dialog mit dem AfD-Europaparlamentarier Dr. Maximilian Krah und dem Europapolitischen Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag, Prof. Harald Weyel, statt. Krah wird aus erster Hand über die Arbeit der AfD im Europäischen Parlament berichten und sich den Fragen der Online-Nutzer im Chat stellen. Die Veranstaltung wird auf Facebook übertragen und hier auf PI-NEWS rechtzeitig eingebunden. Anmeldungen zur Teilnahme vor Ort können über Facebook oder per E-Mail an harald.weyel.ma02@bundestag.de angefragt werden.