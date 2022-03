Von KEWIL | Während die bescheuerte EU der Ukraine eine halbe Milliarde Euro für Waffen spendet, damit dieser Krieg noch viel mehr unschuldige Tote bringt und für weitere Millionen Flüchtlinge im Westen sorgt, hat der israelische Premier Naftali Bennett einfach den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj angerufen und zur Kapitulation gegenüber Russland aufgefordert, auch wenn die Ukraine dafür viele Opfer bringen müsse.

Bennett sagte zu Zelensky (wie er auf Englisch heißt): „Wenn ich Sie wäre, würde ich an das Leben meiner Leute denken, und (Putins) Angebot annehmen.“ („If I were you, I would think about the lives of my people and take the offer.“ Quelle: Jerusalem Post)

Zelensky lehnte erwartungsgemäß ab, hält von Bennett als Mediator wenig und will wie im Deutschen Bundestag auch in der Knesset eine Video-Rede halten. Natürlich mit Holocaust und so.

Bennett hat aber natürlich recht. Die Ukraine kann nicht gewinnen, die Kapitulation wird sowieso kommen, und je länger sie hinausgezögert wird, desto mehr Zerstörung und Tote sind die Folge. Israel scheint da realistischer zu sein und will selber auch normale Beziehungen mit Russland. Man denke an Syrien, die Atomgespräche mit Iran und so weiter.

Warum regieren bei uns nur noch Holzköpfe und Kinderbuchautoren? Wie es scheint, haben auch ältere SPD-Parteimitglieder in den Ortsvereinen Willy Brandt und die Entspannungspolitik nicht ganz vergessen, aber an der Macht in Brüssel und Berlin sitzen Leute, die an den Endsieg des Westens glauben. Wenn sie sich nur nicht täuschen.

In der Zwischenzeit versuchen Israel und die Ukraine, den Telefonanruf zu bestreiten.