Von KEWIL | Dieses Video hat auf Youtube über 21 Millionen Aufrufe und 15.000 Kommentare. Es ist schon von 2015. Professor John Mearsheimer von der University of Chicago hält eine Vorlesung über die Krimkrise damals, nachdem Russland die Krim 2014 annektiert hatte.

Dabei kommt der Politikwissenschaftler Mearsheimer, der eine realistische Sicht vertritt, analytisch und prophetisch genau auf die Gründe für den Ukraine-Konflikt, die auch heute noch die wichtigste Rolle spielen: Die NATO-Expansion, die EU-Expansion, der Versuch der USA und des Westens, die Ukraine von Russland weg zu kriegen und in den Westen zu integrieren.

Der Vortrag von Prof. Mearsheimer (heute 74) startet nach ungefähr zwei Minuten und endet ungefähr nach 45 Minuten, danach beantwortet er Fragen der Zuhörer zum Thema. Auch Deutschland kommt darin vor.

Die ganze Vorlesung ist auf Englisch, man kann aber auch den Text synchron mitlesen. Die hohen Klickzahlen für dieses Video sprechen für sich. Gerade in diesen Tagen schauen Interessierte wieder rein.

Und das Video ist auch ein Beweis, dass es noch andere US-Amerikaner gibt, die mehr im Kopf hatten und haben als die heutige primitive Propaganda im Westen, die nur Putin als schuldigen Bösewicht ausmacht. Hinter dem deutschen und englischen Wiki-Artikel über Mearsheimer sind noch mehr interessante Artikel zum Thema verlinkt. Besonders lesenswert davon ist Mearsheimers Text von 2014 „Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault“ in der US-Zeitschrift Foreign Affairs, der im IPG-Journal in deutscher Übersetzung leicht gekürzt unter dem Titel „Putin reagiert – Warum der Westen an der Ukraine-Krise schuld ist“ erschienen ist.