Von KEWIL | Der Wahnsinn in diesem Land kennt keine Grenzen, einen Rechtsstaat gibt es nicht mehr. Der Ukraine-Krieg zieht alle Stecker, lässt aber auch die Masken richtig fallen. Ein Highlight sind unsere Sozialisten, Kommunisten und Bolschewisten – und das ausgerechnet gegen Putin, der bestimmt noch ein paar Löffel sowjetisches Blut in den Adern hat.

Der Bolschewist Bodo Ramelow (Mauermörderpartei SED/LINKE), mit Merkels aktivem grundgesetzwidrigen Eingreifen als Ministerpräsident von Thüringen ins Amt gehievt, spricht sich in der ZEIT dafür aus, die Jachten russischer Oligarchen zu enteignen und in der Seenotrettung einzusetzen. „Ja, ich sage gern: Ich bin dafür, dass man die Luxusjachten der Oligarchen einkassiert und an Sea-Watch überträgt.“ Die Linke habe sich schon immer für die Enteignung von Oligarchen eingesetzt. (WELT)

Natürlich lag und liegt das Enteignen, das Bestehlen und Ausplündern von Reicheren den Roten von der SPD bis zu Bolschewisten schon immer im Blut. Bodo Ramelow, dessen Partei jahrzehntelang das System Stalin, Chruschtschow, Breschnew, Andropow, Ulbricht und Honecker im kommunistischen Darm mit herumträgt, hat im Kopf sowieso nur rote Träume von Gulag, Tscheka und NKWD.

Erschreckend ist aber, dass soviele andere Deutsche und die Presse hier nichts dabei finden, irgendwelche Leute ohne jede Rechtsgrundlage zu enteignen. Hier eine Ausnahme:

Was bitte ist die rechtsstaatliche Grundlage privates Eigentum zu beschlagnahmen, nur weil man momentan die falsche Nationalität hat? Konten „einzufrieren“ ist das Eine – aber Beschlagnahme und dann für Flüchtlingsrettung??? Was sind das für selbstgerechte linke Spinner? Immer nur Symbolpolitik. Übermorgen wird dann mein Betrieb verstaatlicht, weil ich den 5. Booster nicht will oder falsch wähle …

Die meisten Leser interessieren solche Fragen nicht, der Rechtsstaat scheint ihnen schnuppe. Und ja, die Wahrscheinlichkeit, dass alles, was bei Corona und Ukraine vom Staat geübt und diskutiert wird, bald ganz andere Lebensbereiche umfasst, ist groß.