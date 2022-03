Von WOLFGANG HÜBNER | Als Mitglied der derzeitigen Bundesregierung ist Corona-Profiteur Karl Lauterbach sozusagen der fleischgewordene Ausnahmezustand. Denn dass diese verschrobene, selbst in den eigenen SPD-Reihen lange nur widerstrebend ertragene Person einmal zu einer zentralen Figur der deutschen Politik aufsteigen würde, ist nur dem Ausnahmezustand zuzurechnen, der seit zwei Jahren das Land beherrscht und peinigt. Lauterbach weiß längst, was er diesem Ausnahmezustand verdankt und dass er nur in ihm die Rolle spielen kann, die er zu spielen lieben gelernt hat.

Deshalb kann es nicht verwundern, wenn dieser Politiker an der permanenten Aufrechterhaltung des Ausnahmezustands nicht nur interessiert ist, sondern ihn geradezu predigt: „Wir kommen jetzt in eine Phase hinein, wo der Ausnahmezustand die Normalität sein wird. Wir werden ab jetzt immer im Ausnahmezustand sein. Der Klimawandel wird zwangsläufig mehr Pandemien bringen.“ Diese dokumentierten Äußerungen auf einer RBB-Talk-Veranstaltung am 13. März in Berlin anlässlich der Vorstellung von Lauterbachs Buch „Bevor es zu spät ist“, zeigen sehr klar, wohin die Reise für Deutschland und die Deutschen gehen soll: Nämlich in die „Neue Normalität“ des ständigen Ausnahmezustands, in dem nichts mehr sicher und nichts mehr gewiss sein soll.

Doch nicht nur Lauterbach, sondern die gesamte politische Führung Deutschlands und des Westens ist offensichtlich am permanenten Ausnahmezustand interessiert, wie der Verlauf der Ukraine-Krise zeigt: Der Krieg hätte leicht verhindert werden können, wenn die USA, die EU und die Nato den russischen Forderungen nach der Neutralisierung der Ukraine und der Anerkennung der territorialen Abspaltungen (Krim, Donbas) entgegengekommen wären. Dazu gab und gibt es aber keinerlei Bereitschaft. Vielmehr lässt man die Ukrainer verbluten und flüchten, die Russen werden mit Sanktionen überhäuft und sollen im Krieg einen maximalen Blutzoll zahlen.

Doch was werden die Folgen sein? Sowohl die Ukraine als auch Russland sind Großexporteure von Weizen, den viele arme, aber bevölkerungsreiche Länder brauchen, um ihre Menschen ernähren zu können. Die Regierung in Kiew hat jüngst beschlossen, 2022 überhaupt keine Nahrungsmittel zu exportieren, Moskau will die Weizenlieferungen einschränken. Somit sind weltweit schwerste gesellschaftliche und politische Erschütterungen programmiert, die zu bislang nicht vorstellbaren Fluchtbewegungen nach Europa führen dürften. Denn Europa ist noch reich genug, den bald sehr teuer werdenden Weizen zu kaufen. Aber Europa ist nicht groß genug, diese aufbegehrenden Menschenmassen zu verkraften.

All das ist keine ausgedachte Apokalypse, sondern die zwingend absehbare Konsequenz eines Krieges, der den Profiteuren des Ausnahmezustands wie Lauterbach als „Neue Normalität“ gerade recht kommt. Und dass ganz nebenbei Russland als der flächengrößte Staat der Erde beim angeblich so existenziellen Kampf gegen den Klimawandel ins Abseits gedrängt wird, stellt offenbar auch kein Problem für die vermeintlichen Profiteure des Krieges in Washington und Brüssel dar. Um es deutlich zu sagen: Lauterbach hat beste Aussichten auf sein Lebenselixier Ausnahmezustand. Doch für viele Millionen ist es eine mehr als bedrückende, verheerende Perspektive.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.