Von WOLFGANG HÜBNER | PI-NEWS wird in verschiedenen Leserkommentaren dafür kritisiert, statt einer proamerikanischen bzw. prowestlichen Linie im Ukraine-Krieg eine prorussische Tendenz zu betreiben. Diese Kritik betrifft auch meine Beiträge. Richtig daran ist, dass weder andere PI-NEWS-Autoren, wie vor allem Kewil, noch ich bereit sind, in den ohrenbetäubenden Chor der neuen Russenfeindschaft einzustimmen. Diese geradezu blindwütige Feinderklärung hat in erheblichem Maße Motive, die nicht in der Empörung über die russische Invasion in der Ukraine zu suchen sind, sondern in dem Hass des die öffentliche Meinungsbildung dominierenden linksliberal-libertären Milieus im Westen auf einen Staat mit einem eher konservativen Verständnis von Kultur und Gesellschaft sowie einer autoritären Führung.

Deutschland und weite Teile des Westens sind bekanntlich das genaue Gegenteil davon. Doch weder PI-NEWS noch ich gehören zu denen, die diesen Zustand der Verkommenheit und Dekadenz des Westens gut, sondern diese Zustände vielmehr verhängnisvoll und selbstzerstörerisch finden. Das ist ein wichtiger Grund dafür, sich nicht mit denjenigen wie Habeck, Baerbock oder Merz Feindparolen zu teilen, die in fast allen politischen Problemen und Positionen in Deutschland unsere Gegner, ja Feinde sind.

Ein weiterer Grund für die Verweigerung der derzeit vorherrschenden bedingungslosen Ukraine-Begeisterung ist auch die umfassende Kenntnis der Vorgeschichte des Krieges und dessen nicht zu überschätzende geopolitische Bedeutung. Es gibt starke Indizien dafür, dass sich nach Beendigung der für die Russen inzwischen absehbar erfolgreichen Kampfhandlungen erweisen wird, warum Russland und Präsident Putin diese schwere und folgenreiche Entscheidung getroffen haben. Aus Willkür oder Leichtsinn jedenfalls sicher nicht.

Es ist nicht antiamerikanisch, der wahrscheinlich durch eine Wahlmanipulation an die Macht gelangteb Biden-Machtgruppe zu unterstellen, in der Ukraine aggressiv antirussische Interessen verfolgt zu haben und das noch immer zum blutigen Schaden der Menschen in der Ukraine zu tun. Proamerikanisch hat nichts mit blinder Gefolgschaft zu tun und bezieht sich ohnehin primär auf die Sympathie mit dem Volk der USA. Ebenso heißt prorussisch nicht zugleich Pro-Putin oder wer auch immer im Kreml das Sagen hat. Es ist vielmehr Sympathie mit einer benachbarten Kultur und Gesellschaft, die historisch Deutschland in mancherlei Weise näher ist als das unser deutscher Machtkomplex wünscht.

Der entscheidende Grund für die Haltung von PI-NEWS und auch mir im Ukraine-Krieg ist allerdings die absolute Priorität des deutschen Interesses in diesem Konflikt. Und die erste Feststellung muss deshalb sein: Es ist nicht unser Krieg! Das soll und kann niemanden hindern, Sympathien mit einer der Kriegsparteien zu haben. Aber es soll und muss daran hindern, mit Waffenlieferungen und Sanktionen einseitig in den Konflikt einzugreifen.

Beides liegt nicht im deutschen Interesse, wohlweislich verstanden als Interesse der 80 Millionen Deutschen. Sondern es schadet diesen Interessen, im Extremfall gefährdet es sogar die Existenz Deutschlands. Die Mitgliedschaft in der NATO, in der EU und auch das Bündnis mit den USA gebieten es keineswegs, die eigenen deutschen Interessen zu missachten. Die jetzige Regierung in Berlin tut das aber, mit Einverständnis der CDU/CSU.

In diesem Sinne publiziert PI-NEWS zu dem Ukraine-Krieg, in diesem Sinne schreibe ich dazu: Nicht Pro-Russisch, sondern Pro-Deutsch!

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.