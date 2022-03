Folge 191 des populären Dissidenten-Podcasts Indubio Ende des letzten Jahres war abermals ein journalistisches Glanzstück. Peter Hahne, das ZDF-Nachrichtengesicht der 90er-Jahre, seziert hier mit großer Verve und Beredsamkeit die „Heidenangst der Christen“

Wer sich diese Nummer anhört (dringende Empfehlung!), mag auf das neue Buch des ZDF-Urgesteins Hahne kaum verzichten wollen: „Das Maß ist voll! In Krisenzeiten hilft keine Volksverdummung“.

2004 hatte der (evangelische) Diplomtheologe und Vielschreiber mit seinem Buchtitel „Schluß mit lustig. Das Ende der Spaßgesellschaft“ gewissermaßen sein rechtskonservatives Coming out.

Es kam, wie es mit Aussteigern aus der Konsensgemeinschaft so geht: Viel Feind, viel Ehr‘!

Für die Hautevolee hatte Hahne seinen Stempel weg – aber das kulturpessimistisch-ätzende Schluß mit lustig stand monatelang auf Platz 1 der Verkaufslisten.

Nun legt der (nach wie vor ohne sein Lächeln undenkbare) 69-jährige Westfale also erneut nach: Die 33 hier versammelten Kolumnen, allesamt scharfzüngig, allesamt den Punkt treffend, bedienen das gesamte Panoptikum zeitgenössischer Verrücktheiten.

Leitgebend ist die „Neue Meinungsfreiheit im diversen Deutschland“, die – wir ahnen es – in Wahrheit nur eine „sogenannte Meinungsfreiheit“ ist. Genau wie die gepriesene Diversität sich als heilige Kuh entpuppt, die auf eng begrenztem Terrain grasen darf. „Divers“ dürfen die x-Geschlechter sein, die Hautfarben und die neuen Lebensformen von Patchwork über Bigamie bis hin Polyamorie – die veröffentlichte Meinung hingegen haust in klaustrophobisch engem Korridor.

Hahne schachtet seinen Lesern aus dieser Enge Luftlöcher und Lichtblicke. Es ist ein polemischer Lesegenuß – zudem ist es ein wiedermal wunderbar zu verschenkendes Büchlein: an Freunde und Bekannte (gerade an jene Netten, die der Mainstreambeschallung noch nicht entkommen sind…), mit denen man auf Grundlage der Lektüre hinterher schön diskutieren kann!

Hahne spießt hier dutzende Sauen auf, die in den letzten Monaten durchs Dorf getrieben wurden. Es geht um einige Aufreger, die wohl jeder mitbekommen hat („Annalena, Boris und das N-Wort“ oder „Rassistisch rechnen“: In der linksliberalen Hochburg Oregon hat man herausgefunden, dass die heutige Schulmathematik Menschen mit Farbe diskriminiert…) und um noch mehr Skandalöses, was den Leser mit den Ohren schlackern lässt:

Um das dröhnende Schweigen gerade der „frauenbewegten“ Frauen (abseits von Alice Schwarzer) zu den in Deutschland grassierenden Massenvergewaltigungen: Jeden Tag durchschnittlich zwei in Deutschland! Die schamvolle Dunkelziffer nicht eingerechnet. En passant wundert sich der Autor: 0,3 Prozent der Menschen in diesem Land sind Afghanen – aber diese Gruppe allein stellt sechs Prozent der Täter! „Keine einzige Silbe von diesen ernsten Gefahren steht im Koalitionsvertrag der pseudo-frauenfreundlichen Parteien SPD, Grüne und FDP. Der Skandal: Obwohl das tägliche Grauen seit Jahren zum Alltag gehört, geschieht nichts, absolut nichts.“

Auch Leser, die sich längst verzweifelt von ihrer Kirche abgewendet haben (oder dies tun wollen) finden hier einen Halt: Es gibt sie noch, die tapferen, die treuen Gläubigen. Insofern macht Hahne auch Mut und gibt Halt.

Peter Hahne ist kein Meister der leisen Töne – sondern des empörten Aufschreis. Dass er diesen Akt mit einem verbindlichen Lächeln hinbekommt, macht ihn vermutlich so publikumstauglich. Gut so!

Bestellempfehlung:

» Peter Hahne: „Das Maß ist voll. In Krisenzeiten hilft keine Volksverdummung“, 143 Seiten, 12 Euro – hier bestellen