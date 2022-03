Die zurückliegende Plenarwoche stand im Zeichen des zweiten Regierungsentwurfs zum Bundeshaushalt 2022. Der Entwurf sieht eine Nettokreditaufnahme in Höhe von 99,7 Milliarden Euro vor, unberücksichtigt vom Ergänzungshaushalt, den Finanzminister Christian Lindner noch bis Juli dieses Jahres einbringen wird. Insgesamt soll die Neuverschuldung dann bei ca. 250 Milliarden Euro liegen. Bereits das dritte Jahr in Folge wird damit die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse ausgehebelt. Aber das ist ja schließlich kein Problem im besten Deutschland, das wir je hatten – weltoffen und bunt.

Unterlägen die Etats des Bundeshaushaltes einem Ranking, wäre der des Ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im unteren mittleren Bereich zu finden. Die Höhe des Etats für das Familienministerium wurde im zweiten Regierungsvorschlag mit 12,6 Milliarden Euro bedacht. Gegenüber dem Vorjahr werden somit 600 Millionen Euro weniger für diesen Bereich zur Verfügung gestellt. Der Posten für Kinder- und Jugendpolitik wird dabei fast halbiert. Im Jahr 2021 wurden noch 1,9 Milliarden Euro in diesem Bereich investiert. Der aktuelle Gesetzesentwurf sieht nicht einmal mehr eine Milliarde Euro dafür vor.

Kaum verwunderlich, denn schließlich wird die politische Indoktrinierung von Kindern und Jugendlichen auf pädagogischem Wege durchgeführt. Angefangen in den Kindertagesstätten bis hin zur Schule wird die links-grüne Ideologie munter und offenkundig ohne Zulassen von Widerspruch verbreitet. Im Gegenzug zu dieser Einsparung werden mehr Gelder zur Stärkung von Vielfalt, Toleranz und Demokratie – oder dem, was davon noch übrig ist – ausgegeben. Für Bundesfamilienministerin Anne Spiegel sicherlich ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung feministischer Totalitarismus.

Martin Reichardt, familienpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, findet eindeutige Worte zum eingebrachten Regierungsentwurf. In der Debatte am vergangenen Freitag merkte er an, dass der diesjährige Haushalt erstmals in erheblichem Maße von Feministen verantwortet wird. Dabei stehe die Familienpolitik im Zeichen des „Spiegelismus“. „Spiegelismus ist die Endstufe des feministischen Egoismus“, so der AfD’ler weiter. Reichardt spielte mit dieser Aussage auf das verantwortungslose Verhalten Anne Spiegels während der Ahrtal-Katastrophe im Juli 2021 an.

Spiegel hatte als damalige Ressortchefin des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums die Verantwortung inne und auf ganzer Linie versagt. Dieses Versagen kostete 133 Bewohnern im Ahrtal das Leben, 766 wurden verletzt, Unzählige verloren ihr gesamtes Hab und Gut.

Die heutige Familienministerin war zum damaligen Zeitpunkt und mit Bekanntwerden der Katastrophe vorranging um die Wahrung ihres Images bemüht, wie kürzlich bekannt gewordene Nachrichtenverläufe bewiesen. Aber wie damals dementiert Spiegel auch heute eine Mitschuld am Verlauf des Geschehens.

Anne Spiegel führt eindrucksvoll vor, wie die Umkehr von der Täter- in die Opferrolle funktioniert, so Reichardt weiter. Es zeugt von einem krankhaften Charakter ohne jede Fähigkeit zur Selbstkritik.

Für den familienpolitischen Sprecher der AfD ziehen sich diese Charakterzüge durch den Einzelplan 17 des Bundeshaushaltes. Dazu sagte er im Bundestag: „In feministischer Nabelschau ist es nicht verwunderlich, dass die demographische Katastrophe keine Erwähnung im Haushalt findet und auch keine geburtenfördernde Politik stattfindet. Obwohl die demographische Katastrophe mit einem Bestandsverlust der einheimischen Bevölkerung von 25 Prozent von Generation zu Generation unser Land und unsere Sozialsysteme existenziell bedroht.“

Der im Gesetzesentwurf vorgestellte Kindersofortzuschlag in Höhe von 20 Euro pro Monat für ärmere Familien betitelte er als „Kinderverhöhnungszuschlag“. Was für Anne Spiegel ein erster wichtiger Schritt hin „zu einem echten Paradigmenwechsel im Kampf gegen Kinderarmut“ ist, ist für die betreffenden Familien bei den aktuell gestiegenen Preisen in sämtlichen Lebensbereichen wohl eher der Tropen auf dem heißen Stein.

Für Reichardt ist dies jedoch nur eine Fortführung der schauspielerischen Leistung der Familienministerin. „Familien in Not bilden nämlich für diesen Egoismus nur ein Bühnenbild, wie es auch schon die Ereignisse im Ahrtal gebildet haben“, warf er ihr in seiner Rede am Freitag im Bundestag vor.

Die scharfe Kritik an Spiegel führte im Plenarsaal nicht nur zu lautstarken Zwischenrufen aus den Reihen der Altparteien, die Koalitionspartner der Grünen-Abgeordneten wendeten sich im feinster Kindergartenmanier vom Redner ab, um sich so in einer Mischung aus Trotz und Pikiertheit solidarisch mit der Ministerin zu zeigen.

Am Schluss seiner Ausführungen wandte sich Reichardt an die Staatsbürger: „Ich rufe den Menschen im Land zu: Traut keinem Feministen und seiner Politik, denn wer männlichen Chauvinismus zu Recht kritisiert, muss es eben auch mit feministischem tun!“