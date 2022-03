Von WOLFGANG HÜBNER | Welches andere Ergebnis wäre denn zu erwarten gewesen als das nun vorliegende Resultat der Landtagswahlen im Saarland? Der Absturz von CDU und Linkspartei hatte sich schon im Vorfeld klar abgezeichnet, also konnte die früher an der Saar unter Oskar Lafontaine so dominante SPD kräftig absahnen, ohne ein Rezept für die strukturellen Probleme des kleinsten Flächenlandes in Deutschland zu haben. Dass die Grünen wahrscheinlich und die FDP mit Sicherheit nicht die Fünf-Prozent-Hürde überspringen konnten und damit die SPD zur Alleinregierung verurteilen, ist ein positiver Effekt der Wahl. Der AfD ist es immerhin gelungen, wieder eine kleine Fraktion in Saarbücken zu stellen, mehr aber auch nicht. Die Wahlbeteiligung ging um rund acht Prozent auf 61,4 Prozent zurück.

Es war wohl die letzte Wahl in Deutschland, in der die wirtschaftlichen und sozialen Sanktionsfolgen infolge der deutschen Parteinahme im Ukraine-Konflikt noch keine Rolle spielten. Eigentlich würden sich nun große Möglichkeiten für die AfD als Verteidigerin der Interessen jener großen Mehrheit des Volkes eröffnen, der nun Wohlstandsverluste drohen. Doch dazu bedürfte es deutlicherer Stellungnahmen der AfD gegen die extrem selbstschädigenden Sanktionen wie auch gegen die einseitige Berliner Parteinahme für das Regime in Kiew. Für die CDU hat es sich jedenfalls nicht gelohnt, in Person des neuen Vorsitzenden Friedrich Merz besonders verantwortungslos die Kriegstrommel zu schlagen. Noch weniger hat der profillose Parteikarrierist und Corona-Hetzer Tobias Hans als Nachfolger der in Berlin krachend gescheiterten AKK die Saarländer überzeugt.

Der Austritt Lafontaines aus der von ihm selbst entscheidend mitbegründeten Linkspartei hat diese an der Saar so gut wie zerstört. Im Bund ist eine Spaltung der Partei nicht länger ausgeschlossen, wenn auch Sahra Wagenknecht das Handtuch wirft und genügend Linke für einen Neuanfang findet. Die FDP hatte bei der Bundestagswahl im Saarland mit 11,5 Prozent noch glänzend abgeschnitten, nun wurde sie wieder aufs Normalmaß gestutzt. Das beweist, wie groß die Zahl der Wähler im letzten September war, die sozusagen „taktisch“ gewählt hatten. Die Grünen sind, Stand jetzt, spektakulär knapp am Wiedereinzug in den Landtag gescheitert. Aber die fehlenden 23 Stimmen (!) könnten sich noch finden lassen.

Wer im rechten Lager enttäuscht ist, dass immer noch und immer wieder die Parteien des Machtkartells gewählt werden, sollte bedenken: Wenn die Partei, die sich ja keineswegs zu Unrecht als „Alternative“ bezeichnet, sich sowohl bei Corona als auch im Ukraine-Konflikt so uneinig darstellt und auch noch immer nicht begriffen zu haben scheint, welche Chance ihr der Niedergang der Linken im sozialen Milieu der Gering- und Normalverdiener bietet – wie sollen dann Wahlergebnisse anders aussehen als nun im Saarland?

