Von ALEX | Im sogenannten „Feminismus“ ist der Mann das zentrale Vorbild für die Lebensführung einer Frau. Frauen sollen stark sein und „Karriere“ machen, sie sollen Fußball spielen und am besten Informatik studieren. Klassisch weibliche Lebenswege hingegen werden im „Feminismus“ verachtet: Das Wort „Mutter“ ist den „Feministen“ verhasst, die nicht arbeitende „Frau am Herd“ gilt ihnen als niederes Wesen. Auch Kinder kommen in der Ideologie des „Feminismus“ nicht wirklich vor: die „feministische“ Idealfrau treibt ihre Kinder ab, um ihre „Karriere“ nicht zu gefährden. Verheiratet ist sie auch nicht: die Ehe wird im „Feminismus“ als angeblich männliche Erfindung zur Unterdrückug der Frau dämonisiert. Körperliche Nähe wird der Frau im „Feminismus“ nur in Form kurzfristiger Abenteuer zugestanden („sie nimmt sich einen Mann“) oder in Form von erotischen Beziehungen zu anderen Frauen.

Nach nunmehr über 50 Jahren derartiger „feministischer“ Erziehung seit 1968 verwundert es deshalb auch nicht, dass der Lebensweg von Millionen Frauen in Deutschland genau so aussieht, wie ihn die sogenannten „Feministen“ gelehrt haben: Wechselnde Partnerschaften schon in jungen Jahren, zur Heirat kommt es nicht, man verbringt seine besten Jahre mit dem Studium und ist anschließend mit der „Karriere“ – was immer das sein soll – beschäftigt. Kinder werden abgetrieben, erst spät oder gar nicht geboren. Kommt es doch zur Geburt, ist der Mann oft weg, oder man ist als Frau völlig mit dem Versuch überfordert, das Aufziehen eines Kleinkindes mit beruflichem Fortkommen – vielfach ein reines Scheinfortkommen als Quotenfrau – zu verbinden, kurz: Stress ohne Ende, was der Partnerschaft zum Mann, sofern er noch da ist, auch nicht gut tut. Regelmäßig endet das Ganze dann im Dasein als alleinerziehende Mutter, was nicht nur seelisch unbefriedigend ist (für alle Beteiligten: Mutter, Vater, Kind), sondern in den meisten Fällen auch gleichbedeutend mit bitterer Armut.

Diese heutzutage millionenfachen weiblichen Realitäten liegen natürlich nicht allein in der Verantwortung der Frau. An diesen Realitäten genauso beteiligt ist der Mann. Der Mann aber steht in vielerlei Hinsicht auf der Gewinnerseite des sogenannten „Feminismus“, insbesondere als sexueller Nutznießer: Nie zuvor in der menschlichen Geschichte hatte der Mann so günstige Möglichkeiten wie heute, sein biologisches Ideal der sexuellen Begegnung mit möglichst vielen Frauen tatsächlich zu verwirklichen, und das auch noch nahezu kostenlos. Musste er früher um eine Frau aufwendig werben, oft monatelang, jahrelang, außerdem erst noch einen Beruf erlernen, dann um die Erlaubnis der Eltern bitten und schließlich in aller Öffentlichkeit ein lebenslanges Eheversprechen eingehen, um sich endlich sexuell ausleben zu dürfen (von teuren und medizinisch riskanten Prositutiertenbesuchen abgesehen), kann er dasselbe Ziel heute im Verlauf eines einzigen Abends nach einer Minimalinvestition in ein Glas Bacardi-Cola erreichen. Hat er dann genug von der Frau, kann er sich problemlos per Telegram oder Whatsapp von ihr trennen und sich die nächste Frau suchen. Diese für den Mann geradezu paradiesischen Möglichkeiten sind ihm allerdings nur deshalb gegeben, weil die Frau infolge ihrer „feministischen“ Erziehung auf einen ganz wesentlichen Machtfaktor in ihrer Beziehung zum Mann verzichtet: Die Ehe und damit das Versprechen zur Übernahme von dauerhafter und verlässlicher Verantwortung durch den Mann als Voraussetzung für dessen sexuelle Befriedigung.

„Feministen“ werden nun einwerfen, dass dank „sexueller Befreiung“ der Frau durch die „Feministen“ heutzutage ja auch die Frau sexuell selbstbestimmt handeln und sich erotische Abenteuer erlauben könne, die ihr früher verwehrt waren. Dieser Einwand ist in der Sache nicht falsch, er hat aber einen ganz entscheidenden Haken: Die Zeit tickt immer zuungunsten der Frau. Der Mann hat sein ganzes Leben Zeit, Kinder zu zeugen, die Frau hat nur etwa 20 risikofrei gebärfähige Jahre. Eine Frau, die mit Mitte 20 noch keine Kinder hat, hat bereits 50 Prozent ihrer risikofrei gebährfähigen Zeit verloren, ein Mann nur etwa 15 Prozent seiner zeugungsfähigen Zeit. Die Karten sind daher zwischen Mann und Frau äußerst ungleich verteilt und zwar deutlich zuungunsten der Frau.

Genau diese zum Nachteil der Frau wirkende ganz und gar ungleiche sexuelle Machtverteilung zwischen Mann und Frau blendet der „Feminismus“ kategorisch aus – mit fatalen Folgen für all jene Frauen, die dieser Ideologie unkritisch Glauben schenken. Denn es ist für eine Frau aufgrund ihrer begrenzten Zeit ja nur konsequent, sich möglichst frühzeitig um einen Mann zu bemühen, der ihr möglichst lange und zuverlässig zur Seite steht, und zudem möglichst frühzeitig Kinder zu gebären, da ihre Chance auf Kinder mit jedem Lebensjahr stetig absinkt. Genau dieses folgerichtige Interesse einer Frau an einer möglichst frühen und zugleich langfristig stabilen Bindung an einen bestimmten Mann und einer möglichst frühzeitigen Geburt eigener Kinder wird im „Feminismus“ aber mit Nachdruck verneint, propagiert werden hingegen „sexuelle Freiheit“ und „Karriere“. Kinder werden bestenfalls als Randthema thematisiert. Eine Ideologie jedoch, die Frauen mit der Illusion umgarnt, sie hätten für Partnersuche, Berufsweg und eigene Nachkommenschaft genauso viel Zeit wie ein Mann, führt Frauen in eine lebensplanerische Sackgasse.

Und damit sind wir sehr schnell bei der für die Frau ebenfalls nur konsequenten Folgerung, vom Mann genau das einzufordern, was Frauen jahrtausendelang als Voraussetzung für sexuelle Begegnungen eingefordert haben: die Heirat, das heißt die öffentlich bekundete und rechtlich abgesicherte langfristige Verpflichtung eines bestimmten Mannes gegenüber der Frau als Grundbaustein der von der Frau gegründeten Familie.

Heiraten, frühzeitig Kinder bekommen, sich selbst um die Aufzucht dieser Kinder kümmern können, einen Mann als verpflichteten Versorger der Familie – aus Sicht der sogenannten „Feministen“ sind all dies verhasste Reizthemen, die sie aus weiblichen Gesprächen und Debatten am liebsten verdammen würden. Diese Themen haben aus Sicht ihrer „feministischen“ Lehre im weiblichen Denken nichts zu suchen und wünschen sie durch ihr lautes Geschrei vom Lebensweg des Mannes als alleinigem Vorbild für den Lebensweg der Frau zu übertönen. Die wahren Nutznießer dieses Geschreis sind aber vor allem die Männer, die den „Feministen“ für die Abschaffung aller traditionell männlichen Verpflichtungen dankbar sind: keinerlei gesellschaftliche oder rechtliche Verflichtungen als Folge der sexuellen Begegnung, keine Verpflichtungen zum Zeugen von Kindern – soll die Frau doch verhüten oder abtreiben –, keine wirtschaftlichen Verpflichtungen zur Versorgung.

Die Verlierer dieses Geschreis sind hingegen all jene Millionen partnerlosen, kinderlosen und obendrein oft genug karrierelosen Frauen, die den Behauptungen des „Feminismus“ von der „Gleichheit“ einst vertraut, sich daher der Nachahmung maskuliner Lebensweisen verschrieben und zu spät erkannt haben, dass die ideologische Gleichsetzung von Mann und Frau – trotz ganz wesentlicher Ungleichheiten – letztlich vor allem den Männern nützt.