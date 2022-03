Wer (als Deutscher!) wachen Auges auf den Ukrainekrieg schaut, wird mit einer klaren Parteinahme zögern. Wem, bitte, soll man denn in der außenpolitischen Berichterstattung noch trauen – wenn man weiß, mit welchen Propagandatricks die Medien schon bei innerdeutschen Sachlagen arbeiten?

Wer sich gründlich und valide über Wladimir Wladimirowitsch Putins Rußland informieren will; wer mitreden will im aktuellen Konflikt, der kommt an Thomas Fasbenders umfassender Putin-Biographie nicht vorbei. Die Arbeit daran wurde im Dezember 2021 beendet – insofern läuft sie direkt auf die heutigen Zustände zu.

Dass sich das knapp sechshundertseitige Werk spannend wie ein Krimi liest, tut seiner Seriosität keinen Abbruch. Der Autor beschreibt in seiner quellensatten Dokumentation so differenziert wie möglich – und ist in seinen Einschätzungen doch erfreulich dezidiert.

Das Buch hat sechs Kapitel und, siebtens, ein Nachwort. Das erste durchleuchtet die Familiengeschichte des russischen Präsidenten. Es beginnt mit dem Großvater Spiridon Iwanowitsch Putin, der als Sohn leibeigener Bauern aus dem Dorf Pominowo östlich von Moskau stammt, Koch war und der Legende nach Stalin bekocht haben soll.

Wladimir Putin selbst, Einzelkind bejahrter Eltern, wächst in den Hinterhöfen der Leningrader Altstadt auf, ist ein mäßiger Schüler und ein echter Rabauke. Fasbender zählt all seine Schlägereien auf, die erste mit neun Jahren, die letzte mit 32.

Putin selbst hat oft erzählt, er sei in seiner Jugend ein „Hooligan“ gewesen. Sein Judo-Trainer wird eine Art Ersatzvater für Putin. Wladimir gewinnt mit 24 die Leningrader Judo-Meisterschaft. „Dieser Mann kämpft zuallererst mit dem Kopf“, erklärte sein Trainer das Talent des Zöglings.

„Früh“, schreibt Fasbender, „verwächst diese harte Schale zu einem Exoskelett, das alle Tiefen und Untiefen hermetisch umschließt.“

Jenseits dieses ersten Kapitels bleibt der „private Putin“ (samt seiner gerüchteweise sechs außerehelichen Sprößlinge) weitgehend außen vor – es ist wohlgemerkt eine politische Biographie.

Das zweite Kapitel widmet sich den Jahren 1985 bis 1990, als Putin in Dresden dem KGB diente. Fasbender weist nach, dass sich Putins Neigung, mit verdeckten Karten zu spielen, bereits in zahlreichen Anekdoten seiner jungen Jahre offenbart.

In den folgenden Kapiteln schreitet Fasbender chronologisch voran

Laut Fasbender markiert das Jahr 2013 in der Rückschau eine Wende. Darum heißt das letzte Kapitel, das die Jahre 2012 bis 2021 umfasst, auch „Putin 2.0“. Es ist das längste Kapitel, und es führt natürlich direkt auf den Ukrainekrieg zu.

Der Autor beschreibt, wie sich die Eiszeit andeutete und die Gletscher zunehmend wuchsen: Wie es zu immer stärkeren Repressionen und Restriktionen kam. Wie Gotteslästerung unter Strafe gestellt wurde, wie ausländische Organisationen als Agenten eingestuft wurden und wie die weitere Abwendung vom Westen vonstatten ging. In diesem Jahrzehnt sank die (zuvor gigantische) Abtreibungsrate in Rußland übrigens um ein Drittel! Es handelte sich um einen Kulturkampf, wie er im Buche steht.

Die Bilder, die beide Seiten voneinander haben, verfestigten sich nun zur fixen Idee:

„Im Westen spricht man vom illiberalen Russland, revisionistisch, expansiv, latent aggressiv. In Russland spricht man vom arroganten Westen: scheinheilig, expansiv, latent aggressiv. Wie zwei weit entfernte Marinegeschwader, die zur Schlacht entschlossen sind, gehen sie auf Kollisionskurs. Ort und Zeit des Treffens sind ungewiss, sicher ist nur, dass es dazu kommt.“

Fasbender ist Russlandversteher, ja. Er hat lange genug dort gelebt. Putinfreund ist er sicher nicht. Er ist zuallererst ein professioneller Journalist, sachlich so auf der Höhe, sprachlich so gediegen, wie man es heute in diesem Berufsstand nur selten findet.

Bestellmöglichkeit:

» Thomas Fasbender: Wladimir W. Putin. Eine politische Biographie. 565 S., 30 Euro – hier bestellen.