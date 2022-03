Von WOLFGANG PRABEL | Meine Freundin bekommt immer noch E-mails von der Thüringer CDU. Sie war im alten Jahrtausend und in den Nullerjahren mal Kreistagsabgeordnete, ist aber schon 14 Jahre nicht mehr Mitglied der Merkelgang. Gestern wurde sie mit der harten Tatsache konfrontiert, daß der CDU-Hinterbänkler Mike Mohring vor dem Bad Sulzaer Rathaus 99 Luftballons hat steigen lassen gegen Putin. Der SPD-Bürgermeister Schütze soll auch dabeigewesen sein.

Laß dich in das Land der Träume ziehn, heißt es im Text von „Kauf dir einen bunten Luftballon“. Vielleicht könnten noch Lichterketten angebrannt werden und ein schützender Maschendrahtzaun mit Knallerbsensträuchern um Bad Sulza angelegt.

So eine Symbolpolitik ist Symbol dafür, daß der Zar machen kann was er will: CDU und SPD holt er nicht in die Realität zurück. Wenn der Ukrainekrieg morgen zu Ende wäre, würde die Aufrüstung der Bundeswehr in Windeseile zerknetscht werden, Lauti würde Omikron wieder hochspielen und Märchenrobert würde die letzten drei Kernkraftwerke stillegen.

Wie bei Dornröschen würden alle dort ihren Faden wieder aufnehmen, wo sie ihn bei Kriegsbeginn verloren haben. Renate wöllte den Zucker verbieten, Märchenrobert den Verbrenner, Annalena die Chinesen, Russen und Inder.

Die von Transvestiten bevölkerten Panzer der Bundeswehr – soweit noch fahrbereit – würden auf dem Weg zum Übungsplatz die passende Ladesäule und den Kondomautomaten suchen und Schrödi würde das Geld von Gazprom zählen.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Es gibt Schwärmer ohne Fähigkeit, und dann sind sie wirklich gefährliche Leute.“ (Georg Christoph Lichtenberg)

(Im Original erschienen auf prabelsblog.de)