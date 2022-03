Von IRFAN PECI | Nach fast zwei Jahren im Corona-Gefängnis Deutschland explodieren im Moment die Urlaubsbuchungen. Für Menschen, die noch keine Idee haben, wo es hingehen könnte,gibt es jetzt etwas Passendes: Mit ein paar Mitstreitern aus dem publizistischen Widerstand veranstalte ich zwischen dem 19. und 23. Mai 2022 eine Vortrags- und Erlebnisreise auf Mallorca.

Wir haben eine sehr schöne und idyllisch gelegene Finca exklusiv gebucht, die Platz für etwa 30 Gäste bietet. Dort können wir uns austauschen, vernetzen, in unserer Persönlichkeit entwickeln, Strategien für die Rettung unserer Zivilisation entwickeln und natürlich gemeinsam eine gute Zeit haben.

Das Herzstück der Reise werden diese Vorträge sein:

Dr. Heinrich Fiechtner | Quo vadis, Deutschland? Ist unser Vaterland noch zu retten?

Michael Stürzenberger | Ist der „Politische Islam“ die größte Bedrohung des 21. Jahrhunderts?

Sebbe von „Fakten Frieden Freiheit“ | Was ist bloß aus unserer Jugend geworden? Und wie wir sie erreichen können

Miró von „Unblogd“ | Medien im Widerstand – So erreichst DU die Menschen (und so nicht)

Irfan Peci | Vom Islamisten zum Islamistenjäger: Was wir gegen die Islamisierung tun können

Oliver Flesch | Warum das Leben nicht nur aus Politik bestehen sollte – Und ob Auswandern eine Alternative ist

Maximilan Pütz von „Casanova Coaching“: Nur noch Luschen da draußen! Warum das so ist und wie es sich ändern lässt

Und exklusiv allabendlich am Grill: „Chefkoch“ Gunnar Lindemann aus Berlin-Marzahn (garantiert OHNE Dosenravioli!)

Die Sprecher werden ebenfalls auf der Finca wohnen und somit für die Teilnehmer täglich ansprechbar sein.

Ein typischer Tag wird in etwa so aussehen: Wir starten mit einem gemeinsamen Frühstück. Nach einem kurzen Spaziergang oder einer vergleichbaren sportlichen Betätigung (beides optional) folgt der erste Vortrag, der etwa 90 Minuten dauern wird. Danach gibt es eine halbe Stunde lang die Möglichkeit, in einer offenen Runde Fragen an den Vortragenden zu stellen. Es folgt ein bisschen Freizeit und dann geht es gemeinsam mit dem Shuttle-Service ans Meer. Am Abend grillen wir, um uns für den zweiten Vortrag des Tages zu stärken. Der wird etwa zwei Stunden laufen und danach gibt es wieder eine Fragerunde, diesmal mit einem offenen Ende.

Im Preis enthalten sind:

Vier Übernachtungen in einem Doppelzimmer plus Frühstücksbuffet. Jedes Zimmer verfügt über eine kleine Küche, einen Balkon oder eine Terrasse (Einzelzimmerbuchungen sind aus Platzgründen leider nicht möglich).

Die Vorträge

Essen & Trinken auf der Willkommens- & Abschiedsparty

Ein dauerhafter Shuttle-Service (Flughafen-Tansfer hin und zurück, Einkaufen und zu unseren Aktivitäten)

Fahrten ans Meer

Paintball

Optional ein tägliches Sportangebot.

Der ganze Spaß kostet 1090 Euro, mit dem Gutschein-Code „PI-News“ nur noch 990 Euro. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, sollte man sich möglichst zeitnah schnell entscheiden. Achtung: Die Flüge sind nicht im Preis enthalten. Sollten aber, bei rechtzeitiger Buchung, nicht mehr als 100 Euro kosten.

» Nähere Infos unter: info@was-nun-deutschland.de