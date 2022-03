Von M. SATTLER | Als der Irak in Kuwait einmarschierte, haben die Deutschen nicht gegen Saddam Hussein demonstriert. Die Deutschen haben auch noch nie gegen die türkische Besatzung Nordzyperns demonstriert. Die neue deutsche Liebe zum Völkerrecht hat also nicht unbedingt etwas mit der objektiven Sachlage des russischen Einmarsches in der Ukraine und der Annektion der Krim zu tun. Vielmehr drängt sich der Eindruck auf, dass die Deutschen ihre Liebe zum Völkerrecht sehr selektiv ausleben: Bei Russland schauen die Deutschen ganz genau hin, bei allen anderen lässt man fünfe gerade sein. Warum ist das so?

Deutsche und Russen prägt eigentlich eine lange politisch-historische und auch kulturelle Verbundenheit. Erinnern wir uns: Unter den Zaren waren Deutsche in Russland immer willkommen, deutsche Handwerker halfen beim Aufbau St. Petersburgs, die Schwärmerei Peters III. für Preußen rettete einst Friedrich den Großen vor der sicheren Niederlage im Siebenjährigen Krieg. Katharina die Große war selbst eine Deutsche. Russland und Deutschland-Österreich hatten bis 1914 eine gemeinsame Grenze, an der stets Frieden herrschte. Der Erste Weltkrieg hat in der Erinnerung beider Seiten keine traumatischen Spuren hinterlassen, den Zweiten Weltkrieg begann man sogar als Verbündete. Aber selbst nach Hitlers Angriff auf den russischen Bündnispartner im späteren Verlauf des Zweiten Weltkriegs kam es weder in Deutschland noch Russland zu Hass auf das jeweils andere Volk: In Russland richtete sich Stalins Propaganda nie kollektiv gegen Deutsche, und in Deutschland wussten die Menschen die offizielle Propaganda vom angeblichen „russischen Untermenschen“ sehr wohl als solche einzuordnen.

Denn jenseits zeitweiliger politischer Gegensätzlichkeiten begegneten sich beide Völker immer mit einem hohen Maß an Achtung vor ihren kulturellen Leistungen. Gleichermaßen haben Deutsche und Russen die klassische europäische Musik und Literatur geprägt: Rachmaninoff, Tschaikowski, Tolstoi und Dostojewski gehören bis heute zum Kanon der deutschen Allgemeinbildung. Diese enge kulturelle Verbundenheit liegt vermutlich auch an einer gewissen Seelenverwandtschaft: Sowohl Deutsche als auch Russen scheinen eine Neigung zu Grübelei und Nachdenklichkeit, zum Dichten und Denken aufzuweisen und zur Freude am Weltschmerz. In vielerlei Hinsicht sind wir Deutsche den Russen ähnlicher als etwa den Franzosen.

Der gegenwärtige Hass auf alles Russische ist daher in Deutschland auch ohne jedes historische Vorbild, von Einzelfällen während der NS-Zeit vielleicht abgesehen. Aber selbst nach Stalingrad, ja selbst nach den russischen Greueltaten in Ostpreußen konnte man in Deutschland weiterhin „Russisch Brot“ kaufen. Wieso haben die Deutschen also gerade heute ihren Hass auf alles Russische entdeckt und warum haben sie in diesem neuen Russen-Hass jedes Maß verloren?

Am russischen Einmarsch in der Ukraine und der Annektion der Krim allein kann es nicht liegen. Wenn die Deutschen tatsächlich so völkerrechtstreue Musterkinder wären, wie sie derzeit gern behaupten, hätten sie auch gegen Saddam Husseins Einmarsch in Kuwait protestiert, aber damals ging kein Mensch auf die Straße. Es hat in Deutschland auch noch nie eine Großdemonstration gegen die türkische Besatzung Nordzyperns gegeben. Es müssen also andere Dinge sein, die diesen neuen, historisch einzigartigen Russen-Hass der Deutschen beflügeln als irgendwelche völkerrechtlichen Besorgnisse: Der Ukraine-Krieg ist vielleicht der Auslöser, aber die Ursache ist er nicht.

