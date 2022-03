Wenn die Türkei in Armenien einmarschieren würde…

Von M. SATTLER | …würden wir dann türkische Banken vom SWIFT abtrennen? Würde die Bundesregierung Stinger-Raketen an Armenien liefern, um türkische Flugzeuge abzuschießen? Würde die Bundesregierung deutsche Söldner nach Armenien reisen lassen, damit sie türkische Soldaten töten? Würden deutsche Lehrer an unseren Schulen beide Augen zudrücken, wenn türkische Kinder von der ganzen Klasse gemobbt werden, wie dies jetzt an deutschen Schulen mit russischen Kindern geschieht? Würde man türkischen Künstlern Auftrittsverbote in Deutschland erteilen? Würden unsere Supermärkte türkischen Joghurt und türkisches Fladenbrot aus ihren Regalen verbannen? Würden Adidas und Puma ihre Läden in der Türkei schließen? Würde man das türkische Fernsehen in Deutschland verbieten?

Oder würde man bei uns im Fall einer Invasion der Türkei in Armenien nicht eher mahnende Sprüche hören: wir sollten nicht verallgemeinern, keinen „Generalverdacht“ äußern und türkische Menschen in Deutschland nicht so pauschal mit der türkischen Regierung gleichsetzen? Würden unsere Politiker – insbesondere die derzeit so betont russlandfeindlichen Grünen – im Falle einer türkischen Invasion in Armenien nicht eher diplomatisches Augenmaß und außenpolitische Zurückhaltung predigen, statt durch deutsche Waffenexporte zugunsten Armeniens Deutschland zum offenen Feind der Türkei zu machen?

Würden wir in den Talk-Shows nicht ständig „Experten“ gezeigt bekommen, die uns immer wieder erklären würden, etwaige Sanktionen gegen die Türkei seien „nicht hilfreich“ und würden nur die unbeteiligte türkische Zivilbevölkerung treffen? Würden sich unsere Politiker nicht um eine besonders sorgfältige Wortwahl gegenüber der Türkei bemühen, statt feurige Reden gegen die Türkei und deren Präsident vor hundertausenden deutscher Demonstranten in einem Flaggenmeer aus Armenien-Fahnen zu schwingen?

Und würden unsere Politiker und Journalisten nicht alles tun, um den „Volkszorn“ der Deutschen gegenüber Türken in Deutschland im Keim zu ersticken – statt ihn, wie sie dies jetzt gegenüber Russen tun, durch Pauschalisierungen, Verallgemeinerungen und unverhohlene antirussische Hetze noch weiter anzufachen?

Sich vorzustellen, die deutsche Politik würde auf einen Einmarsch der Türkei in Armenien mit denselben Maßnahmen und derselben Stimmungsmache reagieren wie dies derzeit gegenüber Russland geschieht, fällt schwer. Der Vergleich zwischen dem russischen Ukraine-Krieg und einem hier in den Raum gestellten hypothetischen Angriffskrieg der Türkei – einem Land im „Lager“ des Westens mit traditioneller Narrenfreiheit – legt daher die Schlussfolgerung nahe: Es geht bei den aktuellen Sanktionen und der gegenwärtigen medialen Hetze gegen Russen und Russland nicht allein um den völkerrechtswidrigen Einmarsch eines Landes in ein anderes Land. Was gegen Russland gewollt und möglich ist, wäre gegenüber der Türkei vermutlich nicht gewollt und daher auch nicht möglich. Es geht nicht um die Sache allein.

Welche wahren Motive hat unsere politische Führung also tatsächlich für die derzeitige Hetze gegen Russland? Was steckt wirklich hinter diesem fast schon maßlosen Hass auf alles Russische, wie er uns jeden Tag aufs Neue im Fernsehen, leider aber auch im alltäglichen Umgang zwischen Deutschen und Russen begegnet? Lassen die Deutschen an den Russen vielleicht nur ihrem Zorn auf alles Mögliche – Corona, Inflation, westliche Identitätskrise – freien Lauf, dankbar dafür, dass die deutsche Staatsführung ihnen die Russen als Zielscheibe anbietet?

Braucht die deutsche Staatsführung die Russen vielleicht sogar als eine solche Zielscheibe, weil sie sich von der Propagierung eines äußeren Feindbildes eigene Vorteile im Inneren verspricht? Kommt unserem Staat der russische Einmarsch in die Ukraine vielleicht sogar gerade recht? Weil er von allen möglichen innenpolitischen Problemen ablenkt, weil er die nach dem Brexit geschwächte „EU“ wieder stärkt, weil er den sowieso schon lange geplanten Aufbau einer gemeinsamen Armee der „EU“ vorantreibt? Weil man den Russen jetzt alle möglichen hausgemachten Probleme – Inflation, Überschuldung, Energieknappheit, hohe Spritpreise – anlasten kann?

Der hier zur Debatte gestellte hypothetische Vergleich mit der Türkei zeigt: Der russische Angriff auf die Ukraine allein kann die maßlose Radikalität der wirtschaftlichen und politischen Sanktionen gegenüber Russland nicht erklären. Vor allem kann er auch nicht die seltsam wohlwollende Duldung unserer sonst in Sachen „Rassismus“ so hypersensiblen Führer gegenüber dem jetzigen „Volkszorn“ der Deutschen auf russische Menschen in Deutschland und alles Russische insgesamt erklären. Was also sind die wahren Gründe für diesen blindwütigen Hass, der den Russen und ihrem Land derzeit in Deutschland entgegenschlägt?