Nach den teils hitzigen Diskussionen bei der Kundgebung der Bürgerbewegung PAX EUROPA (BPE) in Herford am Freitag – PI-NEWS berichtete – findet am Samstag von 13 bis 17 Uhr eine weitere Aufklärungsveranstaltung über den Politischen Islam im ostwestfälischen Bielefeld statt. Wie am Vortag fungieren auch heute wieder PI-NEWS-Autor Michael Stürzenberger und der Islam-Experte Irfan Peci als Moderatoren.

Die Kundgebung wird auf dem YouTube-Kanal von „EWO LIVE“ im Livestream ab 12:45 Uhr zu sehen sein und rechtzeitig hier in diesen Beitrag eingebettet.

Die Bedrohung durch den Politischen Islam ist langfristig die größte Gefahr für Demokratie, Freiheit und Sicherheit in unserem Land. Daher ist die beständige und konsequente Aufklärung enorm wichtig.

Die Kundgebungstour der BPE geht ab Juni in ganz Deutschland weiter. Weitere Veranstaltungen wurden bereits angemeldet. Wer in seiner Stadt ebenfalls Aufklärungsbedarf sieht, melde sich bitte bei der BPE unter:

» kontakt@paxeuropa.de

Die Bürgerbewegung PAX EUROPA (BPE) klärt seit 2003 über den Politischen Islam auf. Mit Flugblattverteilungen, Infoständen, Kundgebungen, Anschreiben an Bundestags- und Landtagsabgeordnete sowie Stadträte vermittelt die BPE der Bevölkerung und Politikern sachlich fundierte Informationen. Zur Unterstützung dieser wichtigen Arbeit kann man hier Mitglied werden. Abonnieren Sie auch den offiziellen Telegram-Kanal.

