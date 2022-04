Von AKIF PIRINCCI | Im ersten Teil dieses Essays versuchte ich zu erklären, wie Politik und gesellschaftlicher Zeitgeist, insbesondere jedoch die immer rasender links-grün drehenden Leitmedien, in Deutschland ab den 80ern in eine Parallelwelt abdrifteten. Diese verloren sukzessive den Kontakt zu der wirklichen Welt.

Der Grund hierfür war sehr simpel: Alles lief im Lande im Großen und Ganzen wie geschmiert! In den letzten Dekaden überschlug sich die Presse jedes geschlagene Jahr vor Jubelmeldungen über die vom Staat generierten Steuereinnahmen, die sich von Mal zu Mal steigerten, als handelte es sich dabei um Gewinnexplosionen von Superkonzernen wie Apple oder Microsoft. In der Parallelwelt der Medien hatte sich längst die Schizoidee eingebürgert, daß es sich bei dem unter Gewaltandrohung, Existenzvernichtung und Gefängnisaufenthalt eingetriebenen Steuergeld des Bürgers, das hart erarbeitet wurde und hälftig an nichtsnutzige Schmarotzer und Parasiten ging, um eine Art großzügiges Trinkgeld nach einem vorzüglichen Mahl im Restaurant handle.

So überraschte es nicht, daß wieder einmal selbstredend eine Frau und längst in eine Parallelwelt Abgetauchte namens Julia Klöckner (unter anderem seit 14. März 2018 bis zum 8. Dezember 2021 Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft im Kabinett Merkel IV) am 27. Oktober 2015 auf Facebook die phänomenale Botschaft kundtat:

„Guten Morgen – ein Tipp für die Frühaufsteher: Um 7.15 Uhr spreche ich im Live-Interview mit dem Deutschlandfunk über die Flüchtlingsfrage und wer für die Kosten aufkommt. Der Steuerzahler jedenfalls nicht – der Bund hat gut gewirtschaftet!“

Das ist 1:1 Parallelwelt, in der eine von nix Ahnung habende Frau offenbar glaubt, der „Bund“ sei so etwas wie eine Firma, die Socken oder Autoreifen verkauft, und der Asylbetrüger ein Huhn, das, abgefüttert mit ein paar lächerlichen Körnern, einem jeden Morgen frische Eier legt. Sie weiß nicht einmal, woher das Geld für die Letzteren kommt, und vermutlich glaubt sie auch, ihr Managergehalt stünde ihr deshalb zu, weil sie für diese ominöse Firma namens Bund so irre erfolgreich „wirtschaftet“.

Es ist wie beim Einkaufsladen-Spiel kleiner Kinder, in dem es nur um die naive Imitation der Erwachsenenwelt und deren komischen Tick mit dem Bezahlen einer Ware geht, wo, weil es nur ein Spiel ist und nur mit Spielgeld gezahlt wird, eine Tüte Zucker auch mal 100 Euro kosten kann. Was übrigens bei solchen „Wirtschaftern“ auch in Bälde der Fall sein wird.

Doch wie kommen solche dubiosen Figuren, solche vom richtigen Geldverdienen keine Ahnung habenden Frauen, bildungslose Pipimädchen und junge Berufsversager oder neuerdings Männer mit Frauenperücken an die Machtfülle, über 83 Millionen Menschen zu herrschen?

Es geschieht in mehreren Phasen und ist einigermaßen kompliziert – und raffiniert. Beispielhaft sei hierfür die Übernahme der deutschen Politik durch die Fotzokratie genannt, also die stetige Durchdringung des Herrschaftsblocks mit einem Geschlecht, das per se nicht in gesamtgesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zusammenhängen und Folgerichtigkeiten denken kann – Ausnahme Margaret Thatcher -, weil die Natur ihm eine ganz andere Rolle im Spiel des Lebens zugeteilt hat.

Eine der für den normalen Bürger kaum wahrnehmbaren, und wenn doch, für ihn irrelevanten gesellschaftlichen Bewegungen war in den 70ern die sogenannte Frauenemanzipation, später Feminismus genannt. Sie ging von einem elitären Intelligenzlerinnen-Kreis aus, meist lesbische Frauen, und lieferte die künftige Blaupause dafür, wie eine irreale Parallelwelt in das Denken der Menschen nach der Steter-Tropfen-höhlt-den-Stein-Methode installiert werden kann, so daß alle am Ende sie für die wirkliche Welt halten.

