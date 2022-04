Von KEWIL | Hier aktuell ein paar vernünftige, objektivere deutsche Artikel im Internet zum Ukraine-Krieg, die nicht unter den Tisch fallen sollen:

In der neuen EMMA plädiert Alice Schwarzer für Frieden jetzt, also sofortige Verhandlungen, ein Ende des Macho-Kriegsgeschreis, ist gegen die Dämonisierung Putins und regt sich über die in der Tat verrückten, unlogischen Anschuldigungen gegen Kanzlerin Merkels und Steinmeiers frühere Ostpolitik auf:

Ich verstehe zurzeit so manches nicht, eines aber verstehe ich gar nicht: Was soll die rückwirkende Schelte für Steinmeier und Merkel? Während der Amtszeit des Ex-Außenministers und der Ex-Kanzlerin gab es keinen Krieg, sondern Frieden. Die unerhörte Ausladung am 13. April des bemühten deutschen Bundespräsidenten durch Selenskyj dürfte die Friedenschancen nicht unbedingt erhöhen. Die dem wenige Stunden später folgende Einladung des deutschen Bundeskanzlers setzt dem Ganzen die Krone auf. Macht der ukrainische Präsident jetzt deutsche Politik, indem er unseren Bundespräsidenten und unseren Bundeskanzler gegeneinander ausspielt?

Und Schwarzer glaubt sogar, dass Merkel 2015 einen dritten Weltkrieg verhindert habe!

Hier im russlandfreundlichen Anti-Spiegel berichtet Thomas Röper, der perfekt Russisch spricht, von seiner Tour ins zerstörte Mariupol, wo man realistische Eindrücke kriegt, was da alles zwischen den russischstämmigen Einheimischen und den Verbrechern im Asow-Regiment ablief und noch abläuft.

Auf den Nachdenkseiten erschien ein sehr langer Artikel von Christian Müller zur Geschichte des Ukraine-Konflikts seit 1994 mit einer Sammlung vieler Namen. Gleich anfangs eine Titelseite der New York Times, wo sich schon Boris Jelzin beschwert, NATO is trying to split the continent again:

Fast alle westlichen Medien berichten und kommentieren jetzt zum Krieg in der Ukraine, als ob dieser eine totale Überraschung wäre. Seit 1994 aber haben russische, US-amerikanische und andere Top-Politiker und Politologen vor einer Erweiterung der NATO nach Osten ausdrücklich gewarnt. Doch Bill Clinton wollte die Erweiterung – unausgesprochen, aber klar erkennbar gegen Russland…

Und die Junge Welt glaubt, es zeichne sich ab, dass der für Juni geplante NATO-Gipfel in Madrid eine lange geplante Neuordnung der Welt verkünden wird. Sie fuße auf der militärischen Einkreisung ­Chinas und Russlands. Dazu werden Bündnispartner am Indischen und Pazifischen Ozean herangezogen. Der Artikel ist überschrieben „Weltkriegspakt“!

Und oh Wunder! Sogar das Manager Magazin merkt inzwischen, dass sich der Westen mit seinen Sanktionen selbst erheblich ins Fleisch schneidet. Das betrifft sowohl den Euro und den Dollar, aber auch deutlich höhere Preise und eine erheblich schwächere Wirtschaftsentwicklung. Für die Konsumenten zeichnen sich bedeutende reale Kaufkraftverluste ab, denkt das Manager Magazin. (Bitte gern weitere Links posten.)

Like (0)