Von WOLFGANG HÜBNER | Unter den Spitzenpolitikern des deutschen Machtblocks wird die Parole „Wir werden ärmer“ immer populärer. Nachdem die Normaluntertanen bei jedem Einkauf, an den Tankstellen und im Blick auf ihre Ersparnisse, sofern es selbige überhaupt noch gibt, bereits diese Erfahrung gemacht haben, fehlt jetzt eigentlich nur noch Bundeskanzler Olaf Scholz mit dem Bekenntnis, dass Inflation und Biden/NATO-Vasallentreue ihren Preis haben. Dieser Preis wird allerdings nicht von denen gefordert, die wie der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck und nun auch CDU-Vorsitzender Friedrich Merz den ökonomischen und sozialen Abstieg der Deutschen verkünden.

Merz hat am Sonntag im ARD-„Bericht aus Berlin“ gesagt: „Wir werden auch das ein oder andere uns nicht mehr leisten können. […] Es wird für die normale Familie, aber auch viele im Land, teurer werden“. Mit Blick auf Scholz meinte Merz: „Das sollte auch der Bundeskanzler sagen, der es weiß“. Damit hat der CDU-Vorsitzende sicher Recht. Allerdings hat er sicher nicht Recht, wenn er von „Wir“ spricht und zudem den Wohlstandsverlust wie eine unabänderliche Naturkatastrophe behandelt, mit der man sich halt irgendwie abfinden müsse. Der Multimillionär Merz wird sich ebenso wie der wohlbestallte Minister Habeck und auch alle Mitglieder und Profiteure des Machtblocks zweifellos weiterhin alles leisten können, was sie wollen und zu brauchen glauben.

Es sind nicht zuletzt Politiker wie Merz, Habeck oder Scholz, die geradezu teilnahmslos zuschauen, wie die Inflation von der EZB-Geldpolitik angeheizt wird, die eine Währung retten soll, die nur um diesen viel zu hohen Preis noch zu retten ist. Und es sind die Merz‘, Habecks und Scholz‘, die mit den Deutschland schwer schädigenden Radikalsanktionen gegen Russland sowie den brandgefährlichen Waffenlieferungen an die Ukraine einen Kurs fahren, der ihren geleisteten Amtseiden Hohn spricht. Wer Politik gegen die ureigenen deutschen Interessen macht und dann noch „Wir werden ärmer“ verkündet, handelt zynisch und ist kein Patriot.

Es gehört allerdings auch zur schlechten Realität in Deutschland, dass erschreckend viele Zeitgenossen in den Medien und auch in den privaten Bekanntenkreisen offenbar bereit sind, mit in diese Parolen vom „ärmer werden“ und frieren für den ukrainischen Endsieg einzustimmen. Es hat sich eine Verwirrung in Teilen der Deutschen breit gemacht, die nicht allein mit den Hetz- und Desinformationskampagnen der Medien zu erklären ist. Jede politische Partei und Organisation muss sich deshalb daran messen lassen, wie entschlossen und unbeirrbar sie dieser Verwirrung entgegentritt.

