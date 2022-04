Von DR. CHRISTINA BAUM* | Immer wieder wird versucht, die jahrzehntelange falsche Politik unserer eigenen Regierung erst Corona und nun dem Krieg in die Schuhe zu schieben. Das ist natürlich auch viel einfacher, als sich einzugestehen, Deutschland Schritt für Schritt ruiniert zu haben! Und die Systemmedien spielen dazu artig das Lied in unseren Untergang mit.

Es ist unbestreitbar, dass die wirtschaftliche Bedeutung Deutschlands in der Welt seit Jahrzehnten stetig abnimmt, der Lebensstandard der Bevölkerung sinkt und das System nur noch mit steigender Verschuldung am Leben gehalten wird.

Als eine der größten politischen Fehlentscheidungen ist die ideologisch völlig verblendete Energiewende zu nennen. Der Atomausstieg trieb schon vor Corona die Energiepreise in die Höhe und die Abkehr vom Verbrennungsmotor legte einen der wichtigsten Wirtschaftszweige Deutschlands lahm, die Auto- samt Zulieferindustrie.

Im Übrigen betrug die Erzeugerpreisinflation bereits vor Kriegsbeginn 25 Prozent. Die Inflation ist also zum größten Teil hausgemacht. Somit ist die Bundesregierung nicht nur mitverantwortlich für die Entstehung der Teuerungskrise, sondern auch völlig untätig bei der Bekämpfung der Folgen.

Der Betrogene ist wie immer der kleine Bürger, der mit seiner fleißigen Arbeit und seinen Steuern seine eigene Ausbeutung und Verarmung weiter vorantreibt. So könnte der Traum von Klaus Schwab vom World Economy Forum doch noch in Erfüllung gehen, „nichts mehr zu besitzen, aber glücklich zu sein“.

Als einen Weg aus dieser Misere habe ich deshalb schon vor Jahren eine Renationalisierung unseres Landes gefordert. Gerade der Krieg zeigt nun die Verletzlichkeit unseres Systems auf. Die ganze Entwicklung in den letzten Jahren hat uns gezeigt, dass wir als Nationalstaat in verschiedenen Punkten unabhängig sein müssen. Alles, was wir als Volk zum Überleben benötigen, müssen wir wieder selbst in unserem Land herstellen können. Das ist wichtiger als je zuvor.

*Im Original erschienen auf dem Telegram-Kanal von Dr. Christina Baum

Like