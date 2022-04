Das Hissen von Flaggen in eroberten Gebieten hat seit Jahrhunderten eine schon fast spirituelle Bedeutung. Bilder, wie die US-Fahne auf den Pazifikinseln oder das Sowjetbanner auf dem Reichstag am Ende des Zweiten Weltkrieges sind mittlerweile ikonisch. Nun veröffentlichte die Armee von Donezk diese Bilder: In einer akrobatischen Kletteraktion befestigt ein Soldat die Fahne der Republik auf dem Fernsehturm von Mariupol.

Und damit herzlich willkommen zu COMPACT.Der Tag am 22. April. Das sind einige der Themen.

Corona-Medikamente – Neuer Milliardensegen für die Pharmakonzerne

Corona-Impfung – Hat Lauterbach das Parlament belogen?

30 Jahre Bosnien-Krieg – Kein Frieden über den Gräbern

Das Letzte – Sowjetdenkmäler: Sollten die Stalinorgeln in die Schrottpresse?

