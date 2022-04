Von KEWIL | Auf dem aktuellen obigen Foto sieht man EU-Uschi von der Leyen irgendwo in der Ukraine bei einem Voodoo-Kerzenritual für die Opfer von Butscha. Unsere frühere Flintenuschi guckt betroffen und tieftraurig aus der schusssicheren Weste und wird diesem korrupten Clowns-Regime gleich den milliardenteuren Beitritt zur EU versprechen, obwohl da buchstäblich jede Voraussetzung fehlt. Das ist aber typisch!

Ob Refugees-Welcome-Euphorie, Greta-Begeisterung oder Covid-Rigorismus, ob Diversity-Wahn oder Identitätseifer – die öffentliche Meinung wird dominiert von Komplexitätsverweigerung, messianischem Schwarzweißdenken, kleingeistiger Gesinnungsethik und der Unfähigkeit, ja dem Unwillen zu pragmatischen Lösungen mit Vernunft und Augenmaß. Und auch die Argumente gleichen sich ein ums andere Mal. Stets geht es um Humanität, um Demokratie und – natürlich, ganz wichtig – „unsere“ Werte. …

Schreibt Alexander Grau im CICERO und Ansage.org nennt unsere dafür verantwortlichen Politiker:

Sie haben selten Berufs- oder Studienabschlüsse, sie plagiieren oder faken akademische Titel, sie haben keinerlei realwirtschaftliche Erfahrungswerte, haben zumeist nichts im Leben geleistet und profitieren zeitlebens von staatlichen Übertragungseinkommen – aber sie maßen sich an, den Planeten zu retten, große Gesellschaftsentwürfe am Reißbrett zu planen und den Deutschen vorzuschreiben, wie sie künftig zu leben haben: Die Grünen sind eine Geißel unserer Zeit, eine in den Rang einer Regierungspartei aufgestiegene New-Age-Sekte degenerierter Heuchler…

Ja, solche Politiker-Typen beherrschen uns und ziehen den Einheimischen, die sich übrigens in der Mehrzahl gern politikorrekt ausnehmen lassen, die Milliarden aus der Tasche. Das Ausland steckt die Kohle gerne ein und sagt uns vom US-Präsident runter bis zum ukrainischen Botschafter täglich, was wir tun und lassen und denken müssen, wieviele Panzer wir in den Krieg anderer schicken sollten und mit was wir aktuell noch heizen dürfen.

Und dann sind unsere Hampelmänner glücklich! Wenn Washington, die EU in Brüssel, die Psychopathen in Warschau, im Baltikum und in allen Himmelsrichtungen einigermaßen zufrieden sind mit Berlin, wobei sich das stündlich ändern kann, dann ist der Deutsche auch vorsichtig glücklich.

Und so läuft es bei allen Themen das ganze Jahr. Hauptsache, Germoney rettet die ganze Welt! Tatsächlich? Man hat eher den Eindruck, Deutschland ist hochgradig pervers und degeneriert!

