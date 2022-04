Von KEWIL | Heute morgen kriegte ich aus Versehen wieder mal die „WamS“, also die Welt am Sonntag, die schon länger am Samstag erscheint und inzwischen € 4,80 kostet. Sie ist ein einziges öko-grün versifftes Propaganda-Blatt für orientierunslose Schmalhirne geworden.

Nach ein bisschen Lauterbach und den abgeschriebenen Lügen des ukrainischen Clowns Selenski geht es ab Seite 4 in die Vollen. „Welche Länder wirtschaften besonders nachhaltig?“ Und wir erfahren, dass die Seychellen „Biodiversität umfassend in ihrer Verfassung verankert haben“ und in Bhutan „Wasserkraft zum Glück beiträgt“.

Auf Seite 6 darf die Bundesbauministerin, auch nachhaltig, für das „enorme Potential beim Bauen mit Holz“ werben. Auf Seite 8 trauert der inzwischen peinliche Kriegstreiber Robin Alexander der Chance nach, dass man nicht die Grüne Marieluise Beck statt Steinmeier zur Präsidentin gemacht hat, was „schwere (grüne?) Waffen begünstigt hätte. Und die USA sollen wegen Luftverschmutzung und CO2 jetzt überall endlich Bahnlinien bauen.

Auf Seite 9 wird die mir durchaus unsympathische, linke Manuela Schwesig wieder hergenommen, weil sie die wichtige und überaus sinnvolle Nord Stream 2-Pipeline gefördert hat.

Seite 11 ist ganzseitig einem unbekannten grünen Nackt-Gymnastiker gewidmet, den kein Mensch kennt und vermisst. Auf den Seiten 13 bis 16 lesen wir durchgehend von extrem wichtigen Mooren und Sümpfen, die effektiv Kohlenstoff speichern. Seite 17 will „schneller wegkommen von Öl, Gas und Kohle“, und Seite 18 preist ukrainische Bauern als Vorbilder.

Seite 20 hält uns vor, dass unsere Altkleider ein großes Müll-Problem für ganz Afrika sind. Auf Seite 23 werden ukrainische Lehrer und Erntehelfer gesucht. Und auf Seite 26 werden die Lieferketten hiesiger Autokonzerne auf Nachhaltigkeit durchforstet. Seite 27 bringt zur Abwechslung Kritik am Bauwesen, das „zu viele Ressourcen“ verbraucht.

Seite 29 stellt uns einen grünen spanischen Fußballclub vor, Seite 33 grüne Nachhaltigkeitsfonds und die Fake News, dass jeder Zweite Bargeld unhygienisch findet. Seite 39 demonstriert die „Hydroponik-Methode“, was die Zukunft der Landwirtschaft mitten auf den Dächern von Großstädten ist, wo man ohne Ende ernten kann.

Seite 43 präsentiert feminine Öko-Strickbilder und Töpferei auf der Biennale von Venedig, Seite 45 hat festgestellt, dass der Meeresspiegel nicht nur in der Antarktis, sondern auch in der Literatur „unaufhörlich steigt“.

Dazu noch ein großartiges, alternatives Finale mit „Speiseinsekten wie Grillen oder Mehlwürmer“ (Seite 49), emissionsfreies Tanzen (Seite 53), coole Ökohotels (Seiten 54/55)und Flüssigerdgas bei der Aida Nova (Seite 56), doch als man bei Mein Schiff 4 das Schoko-Betthupferl verlogen wegen Öko streichen wollte, waren die Passagiere sehr sauer!

Nachhaltiger Wasserstoff aus Australien Seite 60, Seite 62 noch Windmühlen – man wird schwindlig. Chefin der Welt am Sonntag ist Dagmar Rosenfeld (48), jahrelang mit FDP-Chef Lindner verheiratet und jetzt getrennt. Das sind unsere Elite-Zeitungen. Nur noch grüner Salat! Wer soll ein solches dummes Blatt überhaupt noch kaufen?

