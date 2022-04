Von WOLFGANG HÜBNER | Das ist doch mal eine finanzielle Marke für (hoffentlich!) ein bisschen mehr Meinungsfreiheit: 44 Milliarden Dollar! Es musste schon der derzeit angeblich oder auch real reichste Mann der Welt in Aktion treten, um mit dieser für alle Normalsterblichen unvorstellbaren Summe das unablässige Zwitschern der Kommunikationseliten unter Kontrolle zu bringen: Twitter gehört jetzt Elon Musk. Was er mit seinem neuen teuren Spielzeug alles anstellen wird, bleibt abzuwarten. Musk gibt sich jedenfalls als Freund der Meinungsfreiheit. Der entscheidende Test, wie groß die Freundschaft damit ist, dürfte sein, ob Donald Trump endlich seiner liebsten Freizeitbeschäftigung nachgehen und wieder twittern wird können.

Allein die Aussicht darauf und auf mehr Meinungsfreiheit beim globalen Zwitschern verursacht besonders im Wertewesen-Deutschland Alarm und aufgeregtes Geschnatter in jenen Kreisen, die Artikel 5 des Grundgesetzes (Meinungs-, Informations- und Pressefreiheit) für lästige Verfassungsromantik halten. In solchen Kreisen, bestens repräsentiert von Lichtgestalten wie Jan Böhmermann und Co., ärgert es sehr, dass ausgerechnet ein moderner westlicher Oligarch sich stark macht für die öffentliche Präsentation unterschiedlicher Meinungen. Denn so etwas könne nur zu Verwirrung und Irritationen im Volk sorgen.

Deswegen hagelt es nach Bekanntgabe des spektakulären Twitter-Verkaufs an Musk hierzulande nicht an Ankündigungen, das künftige Gezwitscher sehr genau zu verfolgen. Und wenn tatsächlich die Aussperrung Trumps aufgehoben werden sollte, wird ein großes Fluchen und Wehklagen Deutschland heimsuchen. Aber noch etwas anderes dürfte den verlogenen Freunden der „Freiheit“ im Wertewesen gar nicht gefallen: Nämlich die Tatsache, dass Meinungsfreiheit kein Menschenrecht, sondern auch nur eine Ware ist – wer genug Geld (oder politische Macht) hat, kann sie erwerben und besitzen.

Gestern Zuckerberg, heute Musk, morgen Bezos oder auch die EU-Kommission, die hart daran arbeitet, die Meinungsfreiheit für ungeliebte Stimmen und Positionen zu reduzieren – sie alle, und nicht die Völker und Massen, bestimmen, wie mit dieser Ware umgegangen wird. Es ist dem schrägen Milliardär aus Südafrika zu verdanken, den diskreten Vorhang über den Warencharakter der Meinungsfreiheit im Wertewesten weit geöffnet zu haben. So handeln eigentlich nur echte Revolutionäre!

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

