Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Ein 17-jähriger Syrer wollte im vergangenen Sommer durch einen Bombenanschlag auf die Synagoge in Hagen viele Juden töten. Er wurde glücklicherweise zuvor festgenommen. Im Rahmen eines Großeinsatzes mit hunderten Polizisten. Bezeichnenderweise wollte der „Flüchtling“, der 2015 im Rahmen des „Familiennachzugs“ aus Beirut nach Deutschland kam, seine Terror-Attacke am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kipur durchführen.

Das kultursensible, rücksichtsvolle und äußerst tolerante Kuschel-Urteil im nicht-öffentlichen Verfahren: 1 Jahr 9 Monate Haft auf Bewährung. Sein Verteidiger Ihsan Tanyolu findet das verhängte Strafmaß „sinnvoll und angemessen“.

Finde ich nicht. Man muss sich das mal vorstellen: Wenn jemand vor genau diesen Gefahren durch den Terror des Politischen Islams warnt, bekommt er eine ähnliche Strafe, wie jemand, der ganz bewusst Menschen töten möchte.

Die betroffenen Juden hätte es ganz sicher nicht getröstet, dass es ja nur ein „minderjähriger“ Moslem war, der sie mitsamt ihrer Synagoge in die Luft gesprengt hätte. Die Ideologie in seinem Kopf ist die Gleiche wie bei einem erwachsenen Anhänger des Politischen Islams. Und die tödlichen Folgen ebenfalls.

In einem Land, in dem Regierungsparteien das Wahlrecht für 16-jährige fordern, müsste konsequenterweise dieses überaus fürsorgliche und bemutternde Jugendstrafrecht ebenfalls komplett überarbeitet werden. Für einen Erwachsenen hätte das Strafrecht für diesen geplanten Mord-Terror-Anschlag bis zu zehn Jahre Haft vorgesehen. Ohne Bewährung!

Der 17-jährige Moslem läuft aber wieder frei herum. Und ob sich an seiner Einstellung etwas geändert hat, darf mehr als bezweifelt werden. Denn es ist keinesfalls daran zu denken, dass während des Verfahrens eine Ent-Radikalisierung vom Politischen Islam stattgefunden haben könnte.

Dieser junge syrische potentielle Mörder redete sich, bestimmt aufgrund der guten juristischen Beratung seines Anwalts Ihsan Tanyolu, geschickt heraus: er hätte zwar konkrete Pläne zum Anschlag auf die Hagener Synagoge gehabt, aber noch nichts Konkretes in dieser Hinsicht unternommen. Er habe lediglich „vorbereitet“ sein wollen, falls Kabul bombardiert würde, oder wenn bei einem Angriff westlicher Truppen „Zivilisten ums Leben kommen“ würden.

Die Ermittlungen zeigen ein ganz anderes Bild. Ein Moslem, der ganz offensichtlich die judenhassende Doktrin des Politischen Islams voll verinnerlicht hat und bereit ist, viele Juden zu töten. Und kein angeblicher „Kämpfer für Gerechtigkeit“ ist, wie er sich hinstellte. Eine beliebte Methode bei Anhängern des Politischen Islams, sich und ihre Gesinnungsgenossen als vermeintliche „Opfer“ zu stilisieren.

In der Realität hatte sich der Syrer im Frühjahr 2021 laut Anklage in rasender Geschwindigkeit radikalisiert. Er begann, sich immer mehr Videos mit radikal-islamischen Gräueltaten anzuschauen. Auf seinem Mobiltelefon fanden die Ermittler 554 Videodateien, die grausame Folter und Hinrichtungsdarstellungen zeigen.

Am 17. August trat er einem arabisch-sprachigen Chat bei, der den Terror des Politischen Islams glorifiziert. Dort fand er dann schnell Kontakt zu dem Sprengstoff-Anleiter „Abu Harb“. Das ist arabisch und bedeutet „Vater des Krieges“.

Hierzu muss man wissen, dass in der Ideologie des Politischen Islams die Länder der Welt, die nicht unter seiner Herrschaft stehen, als „Dar al-harb“ bezeichnet werden, als „Gebiet des Krieges“. Deutschland ist in dieser Sichtweise Kriegsgebiet.

Über Telegram tauschte sich der Syrer in 168 Chatnachrichten mit diesem Vater des Krieges aus. Der erteilte dem jungen radikalisierten Moslem Anleitungen, welche Materialien er benötigen würde, um den Sprengsatz zu bauen: Eine bestimmte Chemikalie, Schwefel, Alufolie, einen Zünder. Alles Komponenten, die der Moslem problemlos hätte kaufen können. Er lieferte dem Vater des Krieges auch Bilder und Infos zur Synagoge, auf deren Basis „Abu Harb“ Anweisungen gab, wo die Bombe deponiert werden sollte. Er schrieb:

„Das ist der beste Ort Bruder, viele werden sterben, und Autos werden brennen, so Allah will.“

Gegenüber einem Freund äußerte der syrische Moslem:

„Bei Allah. Er hat es mir beigebracht, eine Bombe zu bauen, die ein ganzes Haus zerstören kann. Mit einem Fernzünder. Ich bin bereit.“

Offensichtlich war der Anhänger des Politischen Islams auch bereit, sich selbst mit einem Sprengstoffgürtel in die Luft zu jagen. Er hatte den Vater des Krieges nach einer Anleitung zum Bau gefragt.

Knapp einen Monat später, am 15. September 2021, wurde der radikale Moslem festgenommen. Jetzt, nur sieben Monate später im April 2022, läuft er wieder draußen frei herum. Man könnte ihn auch als eine tickende Zeitbombe bezeichnen. Die an diesem Kuschelurteil beteiligte Justiz wird sich äußerst unangenehme Fragen stellen müssen, wenn es irgendwann einmal wirklich krachen sollte. Aufgrund eines Terror-Anschlags dieses syrischen Moslems.

Was natürlich mit der judenhassenden Ideologie das Politischen Islam zu tun. Der Exekutiv-Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees, Christoph Heubner, hatte im Zuge der Verhaftung des syrischen Moslems festgestellt:

„Dieser Fall ist ein Zeichen dafür, dass Antisemitismus unter muslimischen Migranten weit verbreitet ist. Es brodelt latent unter der Oberfläche und kann immer ausbrechen. Das ist kein Generalverdacht gegenüber allen Muslimen, aber eine Realität.“

Und so muss sich auch Richterin Teresa Freutsmiedl aus Augsburg Fragen stellen lassen. Was sich ganz offensichtlich in ihrem Gerechtigkeitssinn so massiv verschoben hat, dass sie einem Warner vor genau diesen Gefahren Gefängnis androht. Einem Warner, der gleichzeitig immer und immer wieder betont, dass sich seine Kritik nicht an Moslems richtet, sondern an die Ideologie des Poltischen Islams. Und der immer und immer wieder feststellt, dass es sehr viele friedliche und demokratiebewusste Moslems gibt, die sich gottseidank mit der Ideologie des Politischen Islams nicht beschäftigen und deswegen auch kein Problem darstellen.

Vieles erklärt sich, wenn man weiß, dass diese junge Richterin Freutsmiedl in ihrer Studienzeit in ehrenamtlicher Arbeit abgelehnten Asylbewerbern juristische Tipps gab, wie sich die Migranten gegen den rechtskräftigen Ablehnungsbescheid und die damit verbundene Ausreiseverpflichtung wehren können. So etwas nennt man wohl in diesem „besten Deutschland, das es jemals gab“, die richtige Gesinnung. Und ich habe offensichtlich in diesem erheblich linksverschobenen Weltbild als warnender Aufklärer die falsche Gesinnung.

Wenn dieses Skandal-Urteil vom 22. März 2022 in Augsburg, dem ersten Prozess weltweit zum Politischen Islam, in allen Instanzen Bestand haben sollte, dann ist die Scharia mit ihrem Kritikverbot am Islam bereits in die deutsche Justiz integriert. Dann ist Deutschland auf dem Weg in die Transformation in einen Islamischen Staat bereit seinen deutlichen Schritt weiter.

Und dann wird Augsburg von der „Stadt des Religionsfriedens“ zur „Stadt der Unterwerfung“ unter eine totalitäre, gewaltverherrlichende, tötungslegitimierende, kriegsfordernde, alleinige weltliche Macht beanspruchende, frauenunterdrückende, judenhassende und homosexuellenfeindliche Ideologie mutiert sein.

Ich werde dieses Skandal-Urteil bis zur höchsten Instanz anfechten. Herzlichen Dank an alle, die auf diesem wichtigen Weg geistig, materiell und vor Ort mit dabei sind.

Wir wissen, worum es geht: Um nichts anderes als den Erhalt unserer freien Art zu leben. Um den Schutz unserer Demokratie vor einer totalitären Gesellschaftsform. Und um unsere Sicherheit, die schon jetzt massiv bedroht ist. Unsere Kinder und Enkel würde es noch viel härter treffen, wenn wir das Problem jetzt nicht in den Griff bekommen.

Deswegen ist unsere Aufklärungsarbeit so immens wichtig. Und dabei wird uns niemand aufhalten. Auch keine Gesinnungs-Justiz in Form von jungen links-ideologisierten Richterinnen wie einer Teresa Freutsmiedl.

