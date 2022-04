Am Donnerstag fand im Bundestag im Anschluss an die Impfpflicht-Abstimmung eine Debatte über den „Gleichstellungsbericht der Bundesregierung“ statt. Dessen zentrale Forderung lautet, dass Frauen in Deutschland künftig stärker von den Chancen profitieren sollen, die sich aus der Digitalisierung der Wirtschaft und Gesellschaft ergeben. Dem widersprach die AfD-Abgeordnete Mariana Harder-Kühnel: „Chancengleichheit muss selbstverständlich gegeben sein. Das bedeutet aber nicht, dass man in allen Bereichen und mit aller Macht einen 50-prozentigen Anteil von Frauen erzwingen muss, sondern einfach, dass es auch jeder Frau möglich sein muss, jeden Beruf zu ergreifen, den sie möchte. Wenn sich trotz Chancengleichheit nur 16 Prozent der Frauen für eine Karriere in der Digitalbranche entscheiden, dann ist das eben so. Akzeptieren Sie einfach die Unterschiedlichkeit der Geschlechter! Lassen Sie Frauen Frauen und Männer Männer sein!“ (Die ganze Rede von Mariana Harder-Kühnel im Video oben und hier auf Facebook)

