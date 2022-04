Der deutsch-finnische Internetpionier Kim Schmitz alias „Kim Dotcom“ hat angekündigt, dass Wikileaks nun über eine Kopie von Hunter Bidens Laptop verfüge und diese Kopie auch der Presse zur Verfügung gestellt hat. Laut Schmitz würden die Enthüllungen Joe Biden das Amt kosten und Hunter Biden ins Gefängnis bringen. Die Daten würden außerdem enthüllen, welche Mainstream-Medien ein Interesse an der Wahrheit haben und welche Pädophile in höchsten Kreisen decken würden, so Schmitz.

Er kündigte auf Twitter an „mit dem Team aus Datenforensikern zu arbeiten, die in der Schweiz die Daten von Hunter Bidens Laptop auswerten.“ Er kündigte „bald eine große Enthüllung“ an, die „zahlreiche Verbrechen“ bewiesen: „Hunter Biden wird eingesperrt werden. Joe Biden wird zurücktreten.“

?Hunter Biden data thread This is an announcement that the Hunter Biden Laptop data, incl. all previously deleted and recovered files, is now with @Wikileaks. The purpose of this tweet is to take the heat off the Swiss data forensics team that worked on the data. — Kim Dotcom (@KimDotcom) April 15, 2022

Alle Daten von Hunter Bidens Laptop, inklusive aller gelöschter und wiederhergetellter Dateien, befänden sich nun bei Wikileaks. Der Zweck seiner Tweets sei es „den Druck vom Schweizer Datenforensikteam zu nehmen, die an den Daten arbeiten.“ Es gehe um über hunderttausend E-Mails, Handybackups, SMSen und verschlüsselten Zip-Dateien, die alle sorgfältig analysiert werden und (ohne Bilder von Kindern) im Kontext veröffentlicht werden, so Schmitz.

I work with the data forensics team that analyzes the Hunter Biden Laptop data. Expect a major release soon.

The data reveals numerous crimes.

Hunter Biden will go to jail.

Joe Biden will resign. I have history with Joe:https://t.co/3X6XEAt6ni Glad to help shutting him down. — Kim Dotcom (@KimDotcom) April 14, 2022

Der Ex-Comoderator von Steve Bannon, Jack Maxey, befindet sich mit seiner Kopie von Hunter Bidens Laptop in der Schweiz, und behauptet, 450 GB an gelöschten Daten wiederhergestellt zu haben. Es war nicht klar, ob Schmitz sich auf Maxeys Team bezieht.

Jack Maxey im Gespräch mit Urs Gehriger von der „Weltwoche“:

Laut Schmitz wurden die Laptopdaten „vor Monaten“ großen Medienhäusern zur Verfügung gestellt. Dies sei „Teil des Plans, diejenigen bloßzustellen, die diese Daten hatten, aber nichts damit gemacht haben bzw. sogar verschleiert haben“, so Schmitz. „Sie sind Mittäter. Sie helfen und schützen Verbrecher.“

The Hunter Biden laptop data was provided to major media organizations months ago. Part of the plan is to name those who have received copies of the data and to expose them for not acting on it and/or covering it up. They are accomplices. They are aiding and abetting criminals. — Kim Dotcom (@KimDotcom) April 14, 2022

Der Laptop von Hunter Biden, den dieser am 12. April 2019 in einem Reparaturladen abgegeben und dort vergessen hatte, enthalte „Beweise von Kindesmissbrauch der schlimmsten Sorte“, so Schmitz. Einer der Datenanalysten habe ihm gesagt, er müsse häufige Pausen einlegen, weil das Material „so widerwärtig“ sei. Damit stelle sich die Frage, ob die Medien und Nachrichtendienstler, die den Laptop als „russische Desinformation“ dargestellt hatten, mitgeholfen haben, Pädophile zu decken.

Die Whistleblower-Organisation Wikileaks sei nun im Besitz der Daten des Laptops und hätten sie mit ihren Medienpartnern geteilt. Wikileaks arbeitete in der Vergangenheit mit einem Netzwerk an Medienhäusern wie dem Spiegel, der ARD und der Süddeutschen Zeitung zusammen. Es war nicht klar, ob Schmitz damit suggerieren wolle, diese Medien hätten Verbrecher beschützt.

Ein Kamerateam von Tucker Carlson, dem erfolgreichsten Nachrichtenmoderator der USA, befinde sich nun in der Schweiz, um darüber zu berichten, so Schmitz laut Infowars.

