Von KEWIL | Der grüne Minischderpräsident Krätschmän von Ba-Wü hat am Mittwoch in einer Regierungserklärung Windmühlen und chinesische Solarzellen zu „Freiheitsenergien“ erhöht und damit explizit die Verschandelung der Natur und das Schreddern von Vögeln gegen Putin zum völkischen Staatsziel erklärt:

„Gleichzeitig müssen wir nun lernen, mit einem neuen Blick auf Solardächer, Windräder, Wärmenetze, Stromtrassen und die Ansiedlung von Unternehmen zu schauen, die uns bei der Transformation helfen. Die Zeiten, in denen wir ästhetische Aspekte und kleinteilige Bedenken in den Vordergrund gestellt haben, sind nun endgültig vorbei. Denn es geht nun nicht mehr nur um das Klima, das schon wahrlich Grund genug wäre. Es geht auch um unsere nationale Sicherheit. Und es geht um unsere Freiheit. Erneuerbare Energien und grüner Wasserstoff – das sind Klimaenergien. Es sind Freiheitsenergien. Und es sind Sicherheitsenergien!“

Hier das ganze Gewäsch, in dem die Untertanen des einstigen Maoisten Kretschmann auf Verzicht, Sanktionen und harte Zeiten eingestellt werden. Dabei redet der grüne Krätschmän (offizieller Werbename) ja selber von „Transformation“. Ab jetzt soll Schluss sein mit Naturschutz, die Schönheit der Landschaft entfällt, Windmühlen in jeden Wald, an jede Ecke, bis in Dörfer heran und hinein, und Solarzellen auf jede Wiese und jedes Dach!

Zur selben Zeit schenkte uns der grüne Kinderbuchautor und Wirtschaftsminister Habeck ein „Osterpaket“ mit demselben märchenhaften Inhalt (PI-NEWS berichtete). Tausende Windräder, die sich bei Windstille drehen, und Solarzellen, die nachts die Sonnenstrahlen einfangen. Damit sind wir bis 2035 „klimaneutral“, denn in zehn Jahren scheint die Sonne auch des Nachts. Und dazu fordert dieser grüne Märchenonkel die Aufhebung aller Gesetze und Verordnungen, welche grüne Energien irgendwie behindern könnten. Selbst die roten Ruhrbarone halten das für Mumpitz und fordern:

Die Laufzeiten der Kernkraftwerke verlängern, die Gasförderung, auch durch Fracking, hochzufahren, LNG-Terminals zu errichten, den Abbau von Braunkohle auszuweiten und CCP die Abscheidung und Carbon-Capture-Methoden zuzulassen, mit denen CO2 aus konventionellen Kraftwerken abgesondert und später gelagert werden kann.

Scheitern wird aber jede dämliche „Energiewende“ weiterhin und im Bankrott für den Steuerzahler enden. Dabei wäre alles einfach – nur bei Nordstream 2 einen Hebel umlegen und kurz bei Putin anrufen!

Like (1)