„Der Krieg ist zurück in Europa“ – eine Floskel, der sich das politmediale Establishment gerne und oft bedient, um der eigenen Sprach- und Ideenlosigkeit Ausdruck zu verleihen. Wie leicht hätte man auch die neue Ausgabe 26 der „Krautzone“ wahlweise mit Bekundungen des Entsetzens und der Solidarität füllen können, wie einfach wäre es gewesen, einen weiteren Aufguss von „Putin gleich Hitler“ oder „Russland gleich Frieden“ aufzubrühen.

Stattdessen haben die jungen Medienmacher darauf geachtet, den Ukrainekrieg aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und die Fakten sprechen zu lassen. Das zeigt sich auch in den beiden Leitartikeln, die sich – wie in jeder Ausgabe – konträr gegenüberstehen, was gerade bei einem emotional aufgeladenen Thema besonders wichtig ist. Wie kann man den Ukrainekrieg bewerten? Durch nichts zu entschuldigender Angriffskrieg der Russen? Oder verteidigt der „russische Bär“ seine Haustür vor dem westlichen Vormarsch?

Auch bei den Gesprächspartnern lässt die „Krautzone“ beide Seiten zu Wort kommen. Als wirkmächtiger Medienmacher im rechtspopulistischen Spektrum stemmt sich Jürgen Elsässer gegen das westliche NATO-Narrativ. AfD-Funktionär Tomasz Froelich hingegen sieht die Rolle Russlands kritischer, ordnet den Konflikt allerdings auch entlang anderer Prämissen ein. Beide Ansätze sind plausibel, beide Gedankengänge logisch – und trotzdem liest man zwei sehr unterschiedliche Sichtweisen.

Besonders hervorzuheben sind auch wieder einmal die graphischen Ausflüge der Redaktion. Zum einen arbeitet man die Hintergründe zu Russland und der Ukraine treffend auf: Wie hoch sind Staatsverschuldung und Inflation? Wie viel Prozent der Russen befürworten den Krieg? Wie viele Ukrainer wollen in die NATO? Sieht der Westen Russland eigentlich schon immer als Bedrohung?

Zum anderen kommen aber auch zahlreiche Felder abseits des Schwerpunktthemas zur Geltung: Wie ist eigentlich die bundesdeutsche Printlandschaft aufgeteilt? Wie hoch liegt die Inflation in puncto Vermögenspreise? Und wie viele Deutsche stemmen sich gegen das nervige „Denglish“, dass mit englischen Lehnwörtern unsere deutsche Sprache verhunzt.

Zudem wird der reichste Mann der Welt, Elon Musk, vorgestellt. Wer sich die Tweets des Tesla-Gründers regelmäßig zu Gemüte führt wird schnell merken: Musk ist gar kein Linker – was eine angenehme Abwechslung zu den linksliberalen Wohlstands-Weltverbesserern à la Gates, Soros oder Bezos darstellt. Ist Elon Musk vielleicht sogar „einer von uns“? Aktuell hat er angekündigt, Twitter übernehmen zu wollen, um echte Meinungsfreiheit zu garantieren.

Daneben ist das Heft vollgepackt mit Investmenttipps, bunten Zahlen, einer Filmvorstellung, Hintergründen zur neuen „Genderpolitik“, Rezensionen und ungewöhnlichen Eindrücken vom Ukrainekrieg. Um dieses Thema nochmal kurz aufzubringen: Wer profitiert eigentlich am Meisten vom Krieg? Russland und die Ukraine zählen sicherlich nicht dazu. Und eine Frage, die momentan irgendwie niemand stellt, wird auch aufgeworfen: Was wäre eigentlich für Deutschland am besten? Schließlich sollte deutsche Politik auch deutsche Interessen verfolgen.

Bestellmöglichkeit:

» Bestellen kann man die neue Krautzone-Ausgabe 26 über den Onlineshop www.shop.kraut-zone.de oder direkt ein Abo abschließen, um die unabhängige Medienarbeit zu unterstützen. Mit dem Code PINEWS kann man wie immer 20 Prozent beim Kauf eines Abos sparen.

Like