Von MANFRED W. BLACK | Im Freistaat Sachsen hat es einen Paukenschlag im Fall des jüdischen Musikers Gil Ofarim gegeben: Die Staatsanwaltschaft Leipzig stellt das Verfahren gegen einen Mitarbeiter des Hotels „The Westin Leipzig“ ein, dem Ofarim vorgeworfen hatte, ihn antisemitisch beleidigt zu haben.

Der zuständige Staatsanwalt erhebt jetzt vielmehr Anklage gegen den Künstler: wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung. Für die ihm vorgeworfenen Taten drohen dem 39 Jahre alten Ofarim bis zu fünf Jahre Haft.

Das Geschehen, wie es von Ofarim in seinem von ihm veröffentlichten Video geschildert worden war, habe sich „tatsächlich so nicht ereignet“, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der Musiker habe die Unwahrheit gesagt.

Video: Falsche Behauptungen

Der Sänger hatte das Video im Oktober 2021 vor dem Hotelgebäude selbst aufgenommen und in dem Film behauptet, dass ihn der Rezeptions-Mitarbeiter des Hotels aufgefordert habe, seine Kette mit dem jüdischen Davidstern abzunehmen – nur unter dieser Voraussetzung würde er ihn einchecken lassen.

Der Beschuldigte hatte diese Darstellung Ofarims zurückgewiesen. Trotzdem wurde der Angestellte von der Hotelleitung zunächst seiner Aufgaben entbunden.

Das Video ging schnell viral, es löste zahlreiche Solidaritätsbekundungen für den Musiker aus. Es entbrannte sogar bundesweit eine Debatte über Antisemitismus.

Polizei und Staatsanwaltschaft: Umfangreiche Ermittlungen

Danach haben Polizeibeamte und Staatsanwälte umfangreiche Ermittlungen angestellt. Zahlreiche Zeugen sind vernommen worden. Die Beamten überprüften auch verschiedenste Videoaufnahmen von Hotel-Überwachungskameras.

Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft wurde ebenfalls ein digitalforensischer Sachverständiger mit der Sichtung und Begutachtung der Videoaufnahmen beauftragt. Auf diesen Aufnahmen ist keine Kette mit einem Stern um den Hals des Sängers zu erkennen.

Deshalb wirft die Staatsanwaltschaft nun Ofarim vor, im Zuge seiner polizeilichen Vernehmung am 12. Oktober 2021 seine falschen Behauptungen zum angeblichen Geschehensablauf wiederholt und den Hotelmitarbeiter sogar wider besseres Wissen angezeigt zu haben.

Schon vorher hatte sich der beschuldigte Mitarbeiter des Westin juristisch gewehrt: Er zeigte seinerseits den Musiker wegen Verleumdung an.

Hotel-Mitarbeiter entlastet – Anklage gegen Ofarim

Das Ergebnis der behördlichen Ermittlungen: Das Verfahren wegen des Vorwurfs der Beleidigung, der versuchten Nötigung, der Volksverhetzung und der falschen Verdächtigung gegen den Hotelangestellten ist eingestellt worden, da die Nachforschungen keinen hinreichenden Tatverdacht ergeben haben.

Aber die Leipziger Staatsanwaltschaft Leipzig hat nun gegen Gil Ofarim Anklage am Landgericht erhoben: wegen des Tatvorwurfs der falschen Verdächtigung in zwei Fällen, davon einmal in Tateinheit mit Verleumdung. Wegen der großen öffentlichen Wirkung des Falls Ofarims hat der zuständige Staatsanwalt die Anklage nicht am Amtsgericht erhoben, sondern am Landgericht.

Das Leipziger Landgericht muss jetzt über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden.

Die Inhaber vom „The Westin Leipzig“ erklärten, das gesamte Team des Hotels sei nunmehr sehr erleichtert. Die Direktion wies darauf hin, dass auch eine vom Westin beauftragte Untersuchung durch eine Anwaltskanzlei keine Hinweise auf straf- oder arbeitsrechtliche Vergehen des Mitarbeiters ergeben habe.

