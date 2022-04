In die Debatte um das derzeitige schlechte Erscheinungsbild der AfD und die Positionierung im Ukraine-Konflikt (PI-NEWS berichtete hier und hier) hat sich nun auch der Europaabgeordnete der AfD, Maximilian Krah, eingeschaltet. Im Interview mit PI-NEWS sagte er am Rande einer Wahlkampfverantaltung in Bergisch Gladbach: „Die Ukraine ist ein wichtiges Thema, weil wir uns jetzt außenpolitisch grundlegend positionieren müssen. Meine Meinung ist da relativ eindeutig: Wir müssen es schaffen, einen großen Konsens herzustellen. Wir müssen argumentieren und wir dürfen jetzt nicht anfangen, uns darüber zu zerstreiten.“

Auch zu anderen Themen äußerte sich der 45-jährige Dresdner ausführlich. Auszüge:

Krah über seine OB-Kandidatur in Dresden…

„Die Stadt ist furchtbar schlecht regiert. Wir haben fünf erklärte linke Kandidaten und die CDU verzichtet sogar, einen eigenen zu stellen. Und ich finde, die wahrscheinlich konservativste Stadt Deutschlands verdient bei fünf linken Kandidaten einen bürgerlichen Kandidaten. Das mache ich jetzt und schauen wir mal, wie weit wir kommen. Der Favorit bin ich nicht, aussichtlos auch nicht.“

Krah über einen möglichen Auftritt bei Pegida…

„Ich habe immer gesagt, dass Pegida ein Teil unseres Vorfelds ist. Wir sollten nicht glauben, dass das Vorfeld der AfD die CDU ist. Das Vorfeld der AfD sind die ganz vielen kleinen rechten Initiativen, die wir haben und die eine fantastische Arbeit machen. Dass wir über einen Begriff wie Islamisierung und Abendland reden, dass überhaupt das Bürgertum erwacht ist – da waren ja teils über 20.000 Menschen auf der Straße -, das verdanken wir diesen Leuten. Und mit welchem Recht rümpfen wir die Nase und meinen, wir seien was Besseres. Unsere Mandate hängen von deren Arbeit ab.“

Krah über das derzeitige Erscheinungsbild der AfD…

„Ich kenne niemanden, der zur Zeit in der AfD zufrieden ist. Jetzt ist der Moment gekommen, wo es nicht mehr ausreichend ist, den Menschen zu sagen, ihr seid übrigens am falschen Zug und zum falschen Bahnhof gefahren, sondern wo wir ihnen auch das Ticket präsentieren und die Route zum richtigen Bahnhof. Und die Ukraine ist da natürlich ein wichtiges Thema, weil wir uns jetzt außenpolitisch natürlich grundlegend positionieren müssen. Meine Meinung ist da relativ eindeutig: Wir müssen es schaffen, einen großen Konsens herzustellen. Wir müssen argumentieren und wir dürfen jetzt nicht anfangen, uns darüber zu zerstreiten.“

Krah über das Thema Doppelspitze…

„Brauchen wir wirklich wieder eine Doppelspitze. Also alle Doppelspitzen, die die AfD hatten, waren ja Desaster, weil man nicht miteinander, sondern gegeneinander gearbeitet hat. Und ich vertrete die Meinung, besser eine schwache Einerspitze als eine starke Doppelspitze. Und ich finde, dass Tino Chrupalla eine starke Einerspitze wäre.“

Krah über eine eigene Kandidatur als AfD-Beisitzer…

„Ich glaube tatsächlich, dass zurzeit der Bundessprecher, den wir haben und der aus Sachsen kommt, sich strategisch sehr gut aufgestellt hat. Und er muss jetzt auch, wo tatsächlich die Situation so ist, dass sie seinem strategischen Ansatz massiv zuwider läuft, klare Kante behalten. Er muss seinen Weg gehen, er muss das durchhalten und damit die Partei hinter sich zwingen. Dabei helfe ich ihm gern. Aber was ich nicht möchte und wo ich auch keine Lust habe, ist jetzt irgendwie eine unsichere Kampfkandidatur. Also entweder die Partei ist sich jetzt mal einig, was sie will und wen sie will, dann scheitert es nicht an mir. Oder die Partei möchte eben weiter um jedes, alles und jeden Posten streiten, dann habe ich genug zu tun in Dresden und Brüssel.“

Krah über Jörg Meuthen…

„Jörg Meuthen ist das, was er jetzt ist, dank unserer Partei. Sie hat ihm die Bühne geboten, sie hat ihm auch Entfaltungsmöglichkeiten geboten. Dann kann man zwar sagen, wir haben uns entfremdet, aber man sagt das nicht in einem Maß, dass man uns damit schaden möchte. Jenseits der gesamten Politik und ich galt ja nun in Brüssel als sein Antipode unter den AfD-Abgeordneten und ich glaube, weil ich sein Antipode war, darf ich großzügig sein: Im ganz konkreten menschlichen Eins zu Eins-Gespräch kann ich über Jörg Meuthen nichts Schlechtes sagen. Ich finde, dass er sich am Ende komplett politisch verrannt hat. Ich finde, die Art und Weise seines Austritts für die gesamte Partei beleidigend, auch unangenehm. Nichtsdestotrotz finde ich die gesamte Entwicklung von Jörg Meuthen, den ich ja bis 2019/2020 unterstützt habe, traurig. Ich hätte mir gewünscht, dass er – wenn er geht – fair geht und einvernehmlich geht.“

Krah über eine mögliche Kandidatur von Björn Höcke als Bundessprecher…

„Ich glaube, dass das für die Partei zu kontrovers wäre und dass es die ohnehin fragile Einigkeit gefährden würde. Das sage ich als jemand, der Björn Höcke interessant findet. Ich glaube Björn Höcke ist jemand, der genau das möchte, was ich auch möchte, nämlich dass die Partei von einer reinen Protestpartei wegkommt zu einer positiven Vision. Ich habe Björn Höcke glaube ich mal gesagt, wenn er seine positive Vision umsetzt, werde ich sein Oppositionsführer. Björn Höcke gehört zu unserer Partei, aber ein Parteichef ist eben Pontifex maximus, er ist der große Brückenbauer. Und die Partei ist nun mal eine andere, als dass Björn Höcke jetzt diese Brücken bauen könnte. Er ist einer der beiden Widerlager, über die man die Brücke bauen muss. Von daher glaube ich nicht, dass diese Idee unsere Partei befrieden und nach vorne bringen würde.“

Krah über die Chancen der AfD bei der NRW-Landtagswahl am 15. Mai…

„Die nordrhein-westfälische AfD hat es geschafft, ein Personaltableau aufzubauen, das sich verjüngt hat. Ich finde, dass da auf den vorderen Listenplätzen hochinteressante Leute sind. Also Enxhi Seli-Zacharias ist jemand, von der ich in der Zukunft viel und viel Gutes für diese Partei erwarte. Aber es gibt auch andere Leute, jetzt der neue Landesvorsitzende Martin Vincenz ist sicherlich jemand, der die AfD prägen wird. Ich hoffe, dass es diesem neuen Team jetzt schon gelingt, zu zeigen, was in ihm steckt. Also ich denke, Nordrhein-Westfalen ist von den Westverbänden zurzeit tatsächlich einer, wo man hinschauen kann und sagt, da kann man was lernen.“

Krah über die Freien Medien…

„Die Freien Medien sind unsere Zukunft. Sie sind auch die einzigen, die wir haben. Ich habe mit allen diesen Vorfeld-Organisationen zusammengearbeitet und insbesondere ihren Medien. Ich glaube auch, dass nur das Internet uns überhaupt auf die Überholspur zurückbringen kann. Und natürlich brauchen wir diese Leute und müssen sie bevorzugt mit unseren Einschätzungen, Meinungen, Analysen bringen. Wir müssen unsere Diskussionen und Debatten über die Freien Medien bringen und wir müssen es schaffen, dass derjenige, der sich über die AfD authentisch informieren will, dahin geht. Das ist ein harter Weg, aber das gesamte Medien-Establishment und die Regeln, die bestehen, sind doch nur dazu da, um uns klein zu halten.“

